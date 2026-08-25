UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanþýnda yarýn Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, 17 sezondur katýlamadýðý Þampiyonlar Ligi'ne 1 maç uzakta bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Avrupa'nýn kulüpler bazýndaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda lig aþamasýna kalan sarý-lacivertli takýmýn, Þampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransýz ekibini organizasyon dýþýnda býrakmasý gerekiyor. Eþleþmenin ilk maçýnda evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yarýnki müsabakada turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Þampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor.
Organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katýlan Fenerbahçe, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarýnda da grup ve lig aþamasýna kaldý.
Sarý-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi'ne direkt katýlma hakkýný elde etmesine raðmen "þike soruþturmasý" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi.
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun baþýnda play-off turunda elenmesinin ardýndan UEFA'dan "2 yýl Avrupa kupalarýndan men" cezasý aldý. Sarý-lacivertliler, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunu þampiyon tamamlamasýna karþýn bu cezasý nedeniyle organizasyonda yer alamadý.
Geçen sezon play-off'ta elendi
Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aþamasýnda Þampiyonlar Ligi'nin dýþýnda kaldý.
Portekizli teknik adam liderliðinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nýn Feyenoord ekibini geçmeyi baþaran Fenerbahçe, lig aþamasý öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katýlamadý ve özlemini dindiremedi.
11 kez elemeleri geçemedi
Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldý.
Avrupa'nýn kulüpler bazýndaki bir numaralý kupasýnda ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan sarý-lacivertiler, Hollanda'nýn Feyenoord takýmýný geçmeyi baþaramadý. Sarý-lacivertliler, 3. eleme turunda rakibine 1-0 ve 2-0'lýk yenilgilerle boyun eðdi.
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adalarý'ndan Torshavn ekibini sahasýnda 4-0, deplasmanda ise 5-0'lýk skorlarla geçerken 3. eleme turunda Ukrayna'nýn Dinamo Kiev takýmýyla eþleþti. Sarý-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenildiði rakibiyle sahasýnda 2-2 berabere kaldý ve turu Ukrayna ekibi atladý.
Þampiyon tamamladýðý 2010-2011 sezonuna kötü baþlayan Fenerbahçe, 3. eleme turunda Ýsviçre'nin Young Boys takýmýný geçmeyi baþaramadý. Sarý-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldýðý eþleþmede evindeki karþýlaþmada 1-0 yenilerek Þampiyonlar Ligi þansýný kaybetti.
"Devler Ligi"ne 2012-2013 sezonunda 3. eleme turundan katýlan Fenerbahçe, Romanya'nýn Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükseldi. Rusya'nýn Spartak Moskova takýmýyla eþleþen sarý-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiði rakibiyle Ýstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Þampiyonlar Ligi elemelerine 2013-2014 sezonunda da 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nýn Salzburg takýmýný eleyerek play-off etabýna adýný yazdýrdý. Ýngiltere'nin Arsenal takýmýyla eþleþen Fenerbahçe, evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lýk skorlarla rakibine maðlup oldu.
Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Ukrayna'nýn Shakhtar Donetsk takýmýyla 3. eleme turunda eþleþirken evinde 0-0 berabere kaldýðý rakibine deplasmanda 3-0 yenilerek elendi.
Sarý-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda Fransa'nýn Monaco ekibiyle 3. eleme turunda karþý karþýya geldi. Ýlk maçý sahasýnda 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise rakibine 3-1 ile boyun eðdi.
Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eþleþti. Deplasmanda 1-0 yenildiði rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarý-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonunda 2. eleme turunda eþleþtiði Ukrayna'nýn Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasýnda rakibine 2-1 maðlup olarak Avrupa'nýn en büyük organizasyonuna katýlamadý.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde Ýsviçre'nin Lugano ekibini 2. eleme turunda deplasmanda 4-3, evinde ise 2-1'lik skorlarla geçerek adýný 3. eleme turuna yazdýrdý. Sarý-lacivertliler, bu turda Fransa'nýn Lille ekibiyle karþýlaþtý. Ýlk maçý deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadýköy'de 1-0'lýk skorla karþýlaþmayý uzatmalara taþýdý. Rövanþýn uzatma bölümünde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarý-lacivertli ekip, hedefine ulaþamadý.
Fenerbahçe, geçen sezon ise yine Mourinho yönetiminde 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna adýný yazdýrdý. Bu turda Benfica ile eþleþen sarý-lacivertli ekip, evinde golsüz berabere kaldýðý rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek 11. kez organizasyona elemelerden katýlamadý.
Ýki kez UEFA kararýyla Þampiyonlar Ligi'ne gidemedi
Fenerbahçe, UEFA kararýyla Süper Lig'de þampiyon olduðu 2 sezonun ardýndan Þampiyonlar Ligi'nde boy gösteremedi.
Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu þampiyon tamamlayan sarý-lacivertliler, UEFA Þampiyonlar Ligi'ne direkt katýlma hakkýný elde etmesine raðmen "þike soruþturmasý" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi.
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun baþýnda play-off turunda elenmesinin hemen ardýndan UEFA'dan "2 yýl Avrupa kupalarýndan men" cezasý aldý. Sarý-lacivertli ekip, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig þampiyonu olsa da 2014-2015'te Þampiyonlar Ligi'ne katýlamadý.
"Devler Ligi"nde 6 kez yer aldý
UEFA Þampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katýlan Fenerbahçe, daha sonra sýrasýyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarýnda grup aþamasýnda ter döktü.
Fenerbahçe, daha önce 6 kez katýldýðý UEFA Þampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti.
Avrupa'nýn bir numaralý kupasýna katýldýðý sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrýlan sarý-lacivertli takým, 23 maçý ise kaybetti.
En büyük baþarýsý çeyrek final
Fenerbahçe, UEFA Þampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük baþarýsýný 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.
Brezilyalý teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, ayný zamanda Avrupa kupalarý tarihindeki en baþarýlý sezonunu yaþadý.
Sarý-lacivertliler, söz konusu sezonda Ýngiltere'nin Chelsea takýmýna elenerek yarý finalin kapýsýndan döndü.
"Devler Ligi" performansý
Fenerbahçe'nin UEFA Þampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu þöyle:
Organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katýlan Fenerbahçe, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarýnda da grup ve lig aþamasýna kaldý.
Sarý-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi'ne direkt katýlma hakkýný elde etmesine raðmen "þike soruþturmasý" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi.
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun baþýnda play-off turunda elenmesinin ardýndan UEFA'dan "2 yýl Avrupa kupalarýndan men" cezasý aldý. Sarý-lacivertliler, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunu þampiyon tamamlamasýna karþýn bu cezasý nedeniyle organizasyonda yer alamadý.
Geçen sezon play-off'ta elendi
Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aþamasýnda Þampiyonlar Ligi'nin dýþýnda kaldý.
Portekizli teknik adam liderliðinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nýn Feyenoord ekibini geçmeyi baþaran Fenerbahçe, lig aþamasý öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katýlamadý ve özlemini dindiremedi.
11 kez elemeleri geçemedi
Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldý.
Avrupa'nýn kulüpler bazýndaki bir numaralý kupasýnda ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan sarý-lacivertiler, Hollanda'nýn Feyenoord takýmýný geçmeyi baþaramadý. Sarý-lacivertliler, 3. eleme turunda rakibine 1-0 ve 2-0'lýk yenilgilerle boyun eðdi.
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adalarý'ndan Torshavn ekibini sahasýnda 4-0, deplasmanda ise 5-0'lýk skorlarla geçerken 3. eleme turunda Ukrayna'nýn Dinamo Kiev takýmýyla eþleþti. Sarý-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenildiði rakibiyle sahasýnda 2-2 berabere kaldý ve turu Ukrayna ekibi atladý.
Þampiyon tamamladýðý 2010-2011 sezonuna kötü baþlayan Fenerbahçe, 3. eleme turunda Ýsviçre'nin Young Boys takýmýný geçmeyi baþaramadý. Sarý-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldýðý eþleþmede evindeki karþýlaþmada 1-0 yenilerek Þampiyonlar Ligi þansýný kaybetti.
"Devler Ligi"ne 2012-2013 sezonunda 3. eleme turundan katýlan Fenerbahçe, Romanya'nýn Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükseldi. Rusya'nýn Spartak Moskova takýmýyla eþleþen sarý-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiði rakibiyle Ýstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Þampiyonlar Ligi elemelerine 2013-2014 sezonunda da 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nýn Salzburg takýmýný eleyerek play-off etabýna adýný yazdýrdý. Ýngiltere'nin Arsenal takýmýyla eþleþen Fenerbahçe, evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lýk skorlarla rakibine maðlup oldu.
Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Ukrayna'nýn Shakhtar Donetsk takýmýyla 3. eleme turunda eþleþirken evinde 0-0 berabere kaldýðý rakibine deplasmanda 3-0 yenilerek elendi.
Sarý-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda Fransa'nýn Monaco ekibiyle 3. eleme turunda karþý karþýya geldi. Ýlk maçý sahasýnda 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise rakibine 3-1 ile boyun eðdi.
Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eþleþti. Deplasmanda 1-0 yenildiði rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarý-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonunda 2. eleme turunda eþleþtiði Ukrayna'nýn Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasýnda rakibine 2-1 maðlup olarak Avrupa'nýn en büyük organizasyonuna katýlamadý.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde Ýsviçre'nin Lugano ekibini 2. eleme turunda deplasmanda 4-3, evinde ise 2-1'lik skorlarla geçerek adýný 3. eleme turuna yazdýrdý. Sarý-lacivertliler, bu turda Fransa'nýn Lille ekibiyle karþýlaþtý. Ýlk maçý deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadýköy'de 1-0'lýk skorla karþýlaþmayý uzatmalara taþýdý. Rövanþýn uzatma bölümünde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarý-lacivertli ekip, hedefine ulaþamadý.
Fenerbahçe, geçen sezon ise yine Mourinho yönetiminde 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna adýný yazdýrdý. Bu turda Benfica ile eþleþen sarý-lacivertli ekip, evinde golsüz berabere kaldýðý rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek 11. kez organizasyona elemelerden katýlamadý.
Ýki kez UEFA kararýyla Þampiyonlar Ligi'ne gidemedi
Fenerbahçe, UEFA kararýyla Süper Lig'de þampiyon olduðu 2 sezonun ardýndan Þampiyonlar Ligi'nde boy gösteremedi.
Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu þampiyon tamamlayan sarý-lacivertliler, UEFA Þampiyonlar Ligi'ne direkt katýlma hakkýný elde etmesine raðmen "þike soruþturmasý" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi.
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun baþýnda play-off turunda elenmesinin hemen ardýndan UEFA'dan "2 yýl Avrupa kupalarýndan men" cezasý aldý. Sarý-lacivertli ekip, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig þampiyonu olsa da 2014-2015'te Þampiyonlar Ligi'ne katýlamadý.
"Devler Ligi"nde 6 kez yer aldý
UEFA Þampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katýlan Fenerbahçe, daha sonra sýrasýyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarýnda grup aþamasýnda ter döktü.
Fenerbahçe, daha önce 6 kez katýldýðý UEFA Þampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti.
Avrupa'nýn bir numaralý kupasýna katýldýðý sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrýlan sarý-lacivertli takým, 23 maçý ise kaybetti.
En büyük baþarýsý çeyrek final
Fenerbahçe, UEFA Þampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük baþarýsýný 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.
Brezilyalý teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, ayný zamanda Avrupa kupalarý tarihindeki en baþarýlý sezonunu yaþadý.
Sarý-lacivertliler, söz konusu sezonda Ýngiltere'nin Chelsea takýmýna elenerek yarý finalin kapýsýndan döndü.
"Devler Ligi" performansý
Fenerbahçe'nin UEFA Þampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu þöyle:
| Sezon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| 1996-97
| 6
| 2
| 1
| 3
| 3
| 6
| 2001-02
| 6
| -
| -
| 6
| 3
| 12
| 2004-05
| 6
| 3
| -
| 3
| 10
| 13
| 2005-06
| 6
| 1
| 1
| 4
| 7
| 14
| 2007-08
| 10
| 5
| 2
| 3
| 15
| 14
| 2008-09
| 6
| -
| 2
| 4
| 4
| 11
| Toplam
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70