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Shaedon Sharpe'tan kötü haber: 6 ay parkelerden uzak kalması bekleniyor

Portland Trail Blazers'ın genç yıldızı Shaedon Sharpe'ın menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olacağı ve yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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calendar 25 Ağustos 2026 12:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Shaedon Sharpe'tan kötü haber: 6 ay parkelerden uzak kalması bekleniyor
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Portland Trail Blazers'ın genç yıldızı Shaedon Sharpe'ın menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olacağı ve yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Portland Trail Blazers guardı Shaedon Sharpe'ın yaşadığı menisküs yırtığı nedeniyle yaklaşık altı ay forma giyememesi bekleniyor.

The Oregonian'dan Joe Freeman'ın aktardığına göre Sharpe, sakatlığı sezon arasında gerçekleştirdiği bireysel bir antrenman sırasında yaşadı. 23 yaşındaki oyuncunun bu hafta ameliyat olacağı belirtildi.

Sharpe, geçtiğimiz sezon çıktığı 50 maçta 20.8 sayı, 4.3 ribaund, 2.6 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalayarak sayı kategorisinde kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Ancak genç oyuncu, baldırındaki zorlanma ve sol fibulasındaki stres reaksiyonu nedeniyle sezon içerisinde de uzun süre parkelerden uzak kalmıştı.

Portland'ın, Sharpe'ın uzun süreli yokluğuna rağmen guard rotasyonunda önemli seçenekleri bulunuyor. Aşil tendonu yırtığından dönen Damian Lillard yeniden takıma katılırken, Blazers bu yaz Memphis Grizzlies ile yaptığı takas sonucunda Ja Morant'ı da kadrosuna eklemişti.

Portland tarafından 2022 NBA Draftı'nın yedinci sırasından seçilen Sharpe, lise döneminde beş yıldızlı bir oyuncu olarak gösterilmişti. Daha sonra 2021 sınıfına geçerek Kentucky'ye erken kaydolan Kanadalı oyuncu, Wildcats formasıyla resmi bir karşılaşmaya çıkmadan NBA'e adım atmıştı.

NBA'deki dört sezonunda Blazers formasıyla 134 maça ilk beşte başlayan Sharpe, geçtiğimiz ekim ayında Portland ile dört yıllığı 90 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atmıştı.

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