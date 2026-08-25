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Openda'dan Fenerbahçe mesajı: "Tur yüzde 50-50"

Lyon'un golcüsü Lois Openda, Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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calendar 25 Ağustos 2026 14:07
Fotoğraf: AA
Openda'dan Fenerbahçe mesajı: 'Tur yüzde 50-50'
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Lyon'un yıldız golcüsü Lois Openda, Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın önemine dikkat çeken Openda, "Sıradan bir maç değil. Çok büyük bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Tur iki takım için de yüzde 50-50" ifadelerini kullandı.

"İLK MAÇTAKİ ATMOSFER OLAĞANÜSTÜYDÜ"

İlk karşılaşmadaki atmosferi değerlendiren Openda, "İlk maçtaki atmosfer olağanüstüydü. Taraftarlar çok iyiydi. Aynı şeyi burada biz de yapacağız." dedi.

LUKAKU AÇIKLAMASI

Romelu Lukaku ile ilgili de konuşan Openda, "Lukaku'yu çok iyi tanıyorum. Milli takımda beraber oynadık ama bu maç için bir temas kurmadık" ifadelerini kullandı.

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