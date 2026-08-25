Ermedin Demirovic'ten Galatasaray'a ret

Galatasaray 'ın hücum hattı için gündemine aldığı Ermedin Demirovic cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Stuttgart forması giyen Demirovic, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini hem Alman kulübüne hem de sarı-kırmızılı yönetime bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Bu kararın ardından Galatasaray'ın oyuncu cephesindeki girişimlerinin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.





5 MİLYON EUROYA RAĞMEN KARARI DEĞİŞMEDİ





Haberde, sarı-kırmızılıların Demirovic'e yıllık 5 milyon euro net maaş içeren bir teklif sunduğu ancak 28 yaşındaki santrforun yüksek ücret teklifine rağmen İstanbul'a gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi.





Demirovic'in kariyerine Stuttgart'ta devam etmek istediği ve transfer konusunda kararını kulübüne de açık şekilde ilettiği kaydedildi.





GALATASARAY'DA YENİ ARAYIŞ





Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyen golcünün olumsuz yanıtının ardından Galatasaray'ın forvet bölgesi için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.



