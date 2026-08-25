25 Ağustos
Sabah FK-Hapoel Beer Sheva
19:45
25 Ağustos
LASK-Celtic
22:00
25 Ağustos
Bodo/Glimt-NEC Nijmegen
22:00
25 Ağustos
Valencia-Real Betis
22:00
25 Ağustos
Stoke City-Hull City
21:45
25 Ağustos
Southampton-West Ham United
21:45
25 Ağustos
N. Forest-Leeds United
22:00
25 Ağustos
Birmingham City-Brentford
22:00

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray'a ret

Galatasaray'ın ilgilendiği Ermedin Demirovic, Stuttgart'ta kalacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 25 Ağustos 2026 16:19
Ermedin Demirovic'ten Galatasaray'a ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (8)
Google News
Galatasaray'ın hücum hattı için gündemine aldığı Ermedin Demirovic cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Stuttgart forması giyen Demirovic, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini hem Alman kulübüne hem de sarı-kırmızılı yönetime bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Bu kararın ardından Galatasaray'ın oyuncu cephesindeki girişimlerinin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

5 MİLYON EUROYA RAĞMEN KARARI DEĞİŞMEDİ

Haberde, sarı-kırmızılıların Demirovic'e yıllık 5 milyon euro net maaş içeren bir teklif sunduğu ancak 28 yaşındaki santrforun yüksek ücret teklifine rağmen İstanbul'a gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Demirovic'in kariyerine Stuttgart'ta devam etmek istediği ve transfer konusunda kararını kulübüne de açık şekilde ilettiği kaydedildi.

GALATASARAY'DA YENİ ARAYIŞ

Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyen golcünün olumsuz yanıtının ardından Galatasaray'ın forvet bölgesi için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.