Haber Tarihi: 05 Haziran 2026 13:02 -
Güncelleme Tarihi:
05 Haziran 2026 13:02
Şort ve atletle namaz kılınır mı, caiz mi? (Diyanet-2026)
Namaz ibadetinin yapılmadan önce bilindiği üzere abdest alınması gerekmektedir. Abdestin geçerli olabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Eksik olarak yapılan abdest, namaz açısından risk taşıyacaktır. Peki, şort ve atletle namaz kılınır mı, caiz mi? (Diyanet-2025)
Bir mü'min namaz kılarken İlahi huzura çıkmanın şevk ve heyecanını yaşar. Rabbiyle birlikte olmanın, Ona en yakın bulunmanın zevk ve hazzını tadar. Çünkü, insanın Allah'a en yakın olduğu an namazın en mühim rüknü olan secde anıdır.
Şort ve atletle namaz kılınır mı, caiz mi? (Diyanet)
Erkeğin namazda örtünmesi gereken yerleri göbek ile diz kapağı arası, kadının ise el ve yüz dışında bütün bedenidir. Buna göre erkeklerin pijama veya eşofmanla, kadınların da tesettürü sağlayabilecek şekilde dikilmiş olan gecelik ve sabahlıkla evlerinde namaz kılmaları mekruh olmaz. Dürer gibi bazı fıkıh kitaplarında"Siyab-ı bezl ile namaz kılmak mekruhtur.
" denir. Bunun manası, evin dışında giyilemeyecek kadar pejmürde ve hırpani olan bir elbisedir.
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