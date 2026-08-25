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Fenerbahçe'den Alanyaspor'a gitti

Kadrosunu genç ve gelişime açık isimlerle güçlendirmeyi sürdüren Alanyaspor, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i kadrosuna kattı. Turuncu-yeşilliler, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı

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calendar 25 Ağustos 2026 15:07 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2026 15:08
Fenerbahçe'den Alanyaspor'a gitti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, bir süredir gündeminde yer alan Emre Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerin ardından 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varan turuncu-yeşilli ekip, genç orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

CSKA Sofia, Lugano, Dinamo Zagreb ve Red Bull Salzburg'un da yakından takip ettiği Emre için Alanyaspor daha önce somut girişimde bulunmuştu. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, Akdeniz temsilcisinin teklifini kabul ederek kariyerini Alanya'da sürdürme kararı aldı.

Asıl mevkisi 10 numara olan sol ayaklı oyuncu, ihtiyaç halinde sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

 





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