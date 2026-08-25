Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transfer çalışmalarını Oskar Ohlenschlaeger ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlı kulüp, Norveç ekibi Fredrikstad forması giyen 22 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Atatürklü arma altında başarılarla dolu nice yıllara, Oskar" ifadelerine yer verildi.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Atatürklü arma altında başarılarla dolu nice yıllara, Oskar" ifadelerine yer verildi.