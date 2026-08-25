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Samsunspor Ohlenschlaeger'i kadrosuna kattı!

Samsunspor, Fredrikstad forması giyen 22 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Oskar Ohlenschlaeger'i kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekip, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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calendar 25 Ağustos 2026 15:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor Ohlenschlaeger'i kadrosuna kattı!
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transfer çalışmalarını Oskar Ohlenschlaeger ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı kulüp, Norveç ekibi Fredrikstad forması giyen 22 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Atatürklü arma altında başarılarla dolu nice yıllara, Oskar" ifadelerine yer verildi.



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