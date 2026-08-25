Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., yaşadığı sakatlıkların kendisini basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olma ihtimalinden mahrum bıraktığını düşündüğünü açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Digital Social Hour podcastine konuk olan Porter, özellikle sırtındaki sorunlar başlamadan önce sahip olduğu fiziksel özellikler, şut yeteneği ve bire birde pozisyon yaratma becerisinin kendisini savunulması neredeyse imkansız bir oyuncu haline getirdiğini savundu.
Porter, sakatlıklar öncesindeki potansiyelini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
"Bence basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olma şansım vardı. Çünkü sahada her şeyi yapabiliyordum. Serbest atış çizgisinden sıçrayıp üzerinizden smaç basabiliyordum. Dripling üzerinden kendi pozisyonumu yaratabiliyordum ve üçlük atabiliyordum."
Lise ve üniversite dönemlerinde rakiplerinin kendisini savunmakta büyük güçlük çektiğini söyleyen Porter, sırtındaki sorunların ardından oyun tarzını tamamen değiştirmek zorunda kaldığını belirtti:
"Lisede ve üniversitede yaptıklarımı kimse savunamıyordu. Oyun şeklimi tamamen değiştirmek zorunda kaldım. Potaya giderken sıçradığım bacağımı bile değiştirdim. Önceden inanılmaz atletiktim."
Porter, sırtındaki problemlerin şut mekaniğini de etkilediğini ve vücudunda oluşan dengesizlik nedeniyle zaman içerisinde çeşitli adaptasyonlar yapmak zorunda kaldığını söyledi:
"Lisede üçlükleri yüzde 75 civarında sokuyordum. Hatta şimdi olduğumdan bile daha iyi şut atıyordum çünkü sırtımdaki sorunların yarattığı o dengesizlik yoktu. Şimdi vücudumun bunu telafi etmek için yaptığı birçok şey var. Buna rağmen hâlâ NBA'in en iyi şutörlerinden biriyim."
Kariyerinde sakatlıklar nedeniyle en fazla atletizmini kaybettiğini belirten Porter, elit şut yeteneğiyle eski patlayıcılığını bir araya getirebilmiş olması halinde rakiplerin kendisini durduramayacağını düşündüğünü ekledi:
"Kaybettiğim en önemli şeyin atletizmimin bir bölümü olduğunu söyleyebilirim. Şut yaratma yeteneğimi o elit atletizmle birleştirebilseydim, sahada insanların beni savunmasının hiçbir yolu olmadığını düşünüyordum."
Nathan Hale High School'da oynadığı dönemde ülkenin en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Porter, lise son sınıf sezonunu 36.2 sayı ve 13.6 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı. Boyuna rağmen sahip olduğu akıcı hücum oyunu, şut yeteneği ve atletizmi sayesinde Missouri'ye gitmeden önce dahi NBA Draftı'nın üst sıralarından seçilmesi beklenen bir oyuncuydu.
Ancak Missouri'deki üniversite kariyerinin hemen başında ciddi bir sırt sakatlığı yaşayan Porter, 2017-18 sezonunda yalnızca üç karşılaşmada forma giyebildi. Bu maçlarda 10.0 sayı ve 6.7 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 33.3 isabet oranında kaldı.
Sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerine rağmen Denver Nuggets, Porter'ı 2018 NBA Draftı'nın 14. sırasından seçti. Çaylak sezonunun tamamını kaçıran Porter, ilerleyen yıllarda birden fazla sırt operasyonu geçirdi ve oyununu da yeni fiziksel koşullarına göre yeniden şekillendirmek zorunda kaldı.
Kariyerinin başında atletizmiyle kendi şutunu yaratabilen bir oyuncu profiline sahip olan Porter, zaman içerisinde ağırlıklı olarak dış şutlarıyla etkili olan bir skorere dönüştü.
Bu değişime rağmen başarılı bir NBA kariyeri ortaya koyan Porter, Denver'ın 2023'te kazandığı şampiyonluğun önemli parçalarından biri oldu ve ligin önde gelen yüksek hacimli şutörleri arasına girdi.
Brooklyn Nets'e katılmasının ardından hücumda çok daha fazla özgürlük kazanan Porter, geçtiğimiz sezon 24.2 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Yaşadığı ciddi fiziksel problemlere rağmen elit seviyedeki skor üretimini sürdüren yıldız oyuncu, yine de kariyerindeki en büyük kaybın eski patlayıcılığı olduğuna inanıyor.
Porter, sakatlıklar öncesindeki potansiyelini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
"Bence basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olma şansım vardı. Çünkü sahada her şeyi yapabiliyordum. Serbest atış çizgisinden sıçrayıp üzerinizden smaç basabiliyordum. Dripling üzerinden kendi pozisyonumu yaratabiliyordum ve üçlük atabiliyordum."
Lise ve üniversite dönemlerinde rakiplerinin kendisini savunmakta büyük güçlük çektiğini söyleyen Porter, sırtındaki sorunların ardından oyun tarzını tamamen değiştirmek zorunda kaldığını belirtti:
"Lisede ve üniversitede yaptıklarımı kimse savunamıyordu. Oyun şeklimi tamamen değiştirmek zorunda kaldım. Potaya giderken sıçradığım bacağımı bile değiştirdim. Önceden inanılmaz atletiktim."
Porter, sırtındaki problemlerin şut mekaniğini de etkilediğini ve vücudunda oluşan dengesizlik nedeniyle zaman içerisinde çeşitli adaptasyonlar yapmak zorunda kaldığını söyledi:
"Lisede üçlükleri yüzde 75 civarında sokuyordum. Hatta şimdi olduğumdan bile daha iyi şut atıyordum çünkü sırtımdaki sorunların yarattığı o dengesizlik yoktu. Şimdi vücudumun bunu telafi etmek için yaptığı birçok şey var. Buna rağmen hâlâ NBA'in en iyi şutörlerinden biriyim."
Kariyerinde sakatlıklar nedeniyle en fazla atletizmini kaybettiğini belirten Porter, elit şut yeteneğiyle eski patlayıcılığını bir araya getirebilmiş olması halinde rakiplerin kendisini durduramayacağını düşündüğünü ekledi:
"Kaybettiğim en önemli şeyin atletizmimin bir bölümü olduğunu söyleyebilirim. Şut yaratma yeteneğimi o elit atletizmle birleştirebilseydim, sahada insanların beni savunmasının hiçbir yolu olmadığını düşünüyordum."
Nathan Hale High School'da oynadığı dönemde ülkenin en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Porter, lise son sınıf sezonunu 36.2 sayı ve 13.6 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı. Boyuna rağmen sahip olduğu akıcı hücum oyunu, şut yeteneği ve atletizmi sayesinde Missouri'ye gitmeden önce dahi NBA Draftı'nın üst sıralarından seçilmesi beklenen bir oyuncuydu.
Ancak Missouri'deki üniversite kariyerinin hemen başında ciddi bir sırt sakatlığı yaşayan Porter, 2017-18 sezonunda yalnızca üç karşılaşmada forma giyebildi. Bu maçlarda 10.0 sayı ve 6.7 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 33.3 isabet oranında kaldı.
Sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerine rağmen Denver Nuggets, Porter'ı 2018 NBA Draftı'nın 14. sırasından seçti. Çaylak sezonunun tamamını kaçıran Porter, ilerleyen yıllarda birden fazla sırt operasyonu geçirdi ve oyununu da yeni fiziksel koşullarına göre yeniden şekillendirmek zorunda kaldı.
Kariyerinin başında atletizmiyle kendi şutunu yaratabilen bir oyuncu profiline sahip olan Porter, zaman içerisinde ağırlıklı olarak dış şutlarıyla etkili olan bir skorere dönüştü.
Bu değişime rağmen başarılı bir NBA kariyeri ortaya koyan Porter, Denver'ın 2023'te kazandığı şampiyonluğun önemli parçalarından biri oldu ve ligin önde gelen yüksek hacimli şutörleri arasına girdi.
Brooklyn Nets'e katılmasının ardından hücumda çok daha fazla özgürlük kazanan Porter, geçtiğimiz sezon 24.2 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Yaşadığı ciddi fiziksel problemlere rağmen elit seviyedeki skor üretimini sürdüren yıldız oyuncu, yine de kariyerindeki en büyük kaybın eski patlayıcılığı olduğuna inanıyor.