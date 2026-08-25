Miami Heat'in yeni yıldızı Klay Thompson, Golden State Warriors'taki başarılarının takım arkadaşları sayesinde geldiğini savunan eleştirilere yanıt vererek, Kevin Durant'ın yer almadığı iki Warriors şampiyonluğunda takımın en skorer ikinci oyuncusu olduğunu hatırlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Thompson, Golden State Warriors formasıyla geçirdiği şampiyonluk yıllarındaki rolüne yönelik eleştirilere sosyal medya üzerinden sert yanıtlar verdi.
Tartışma, "Swishlist Podcast" adlı hesabın Instagram'da Thompson ile Hall of Fame şutör Ray Allen'ın kariyerlerini karşılaştırdığı bir video paylaşmasıyla başladı.
Paylaşımın altında yorum yapan bir kullanıcı, Thompson'ın kariyeri boyunca hiçbir zaman takımının bir numaralı hücum opsiyonu olmadığını, buna karşılık Allen'ın özellikle kariyerinin ilk bölümünde takımlarının lider oyuncularından biri olarak görev yaptığını savundu.
Thompson ise bu yoruma Golden State'in şampiyonluk kadrolarındaki rolünü hatırlatarak karşılık verdi:
"KD olmadan şampiyon olduğumuz iki takımda da en skorer ikinci oyuncunun ben olduğumun farkındasın, değil mi? Kötü bir takıma gidip içi boş istatistikler mi yapmamı istiyorsun? O kolay."
Klay, ardından yaptığı ikinci yorumda Warriors'ın 2016 playofflarındaki performansını da hatırlatarak eleştirilerini sürdürdü:
"Vay be, 2016 playofflarında en fazla sayı atan oyuncu bendim, basketboldan anlamayanlar sizi..."
Thompson'ın sözleri, Warriors ile elde ettiği playoff başarılarının büyük ölçüde rakip savunmaların Stephen Curry ve daha sonraki yıllarda Kevin Durant'a yoğunlaşması sayesinde geldiği yönündeki görüşlere doğrudan bir yanıt niteliği taşıdı.
Warriors'ın şampiyonluk döneminin en önemli parçalarından biri olan Thompson, özellikle Curry ile birlikte oluşturduğu dış şut tehdidiyle Golden State hücumunun temel unsurlarından biri olmuştu.
Tecrübeli guardın sosyal medyadaki tartışması, Miami Heat'in pazartesi günü Thompson ile sözleşme imzalandığını resmen açıklamasından kısa süre sonra yaşandı.
Tartışma, "Swishlist Podcast" adlı hesabın Instagram'da Thompson ile Hall of Fame şutör Ray Allen'ın kariyerlerini karşılaştırdığı bir video paylaşmasıyla başladı.
Paylaşımın altında yorum yapan bir kullanıcı, Thompson'ın kariyeri boyunca hiçbir zaman takımının bir numaralı hücum opsiyonu olmadığını, buna karşılık Allen'ın özellikle kariyerinin ilk bölümünde takımlarının lider oyuncularından biri olarak görev yaptığını savundu.
Thompson ise bu yoruma Golden State'in şampiyonluk kadrolarındaki rolünü hatırlatarak karşılık verdi:
"KD olmadan şampiyon olduğumuz iki takımda da en skorer ikinci oyuncunun ben olduğumun farkındasın, değil mi? Kötü bir takıma gidip içi boş istatistikler mi yapmamı istiyorsun? O kolay."
Klay, ardından yaptığı ikinci yorumda Warriors'ın 2016 playofflarındaki performansını da hatırlatarak eleştirilerini sürdürdü:
"Vay be, 2016 playofflarında en fazla sayı atan oyuncu bendim, basketboldan anlamayanlar sizi..."
Thompson'ın sözleri, Warriors ile elde ettiği playoff başarılarının büyük ölçüde rakip savunmaların Stephen Curry ve daha sonraki yıllarda Kevin Durant'a yoğunlaşması sayesinde geldiği yönündeki görüşlere doğrudan bir yanıt niteliği taşıdı.
Warriors'ın şampiyonluk döneminin en önemli parçalarından biri olan Thompson, özellikle Curry ile birlikte oluşturduğu dış şut tehdidiyle Golden State hücumunun temel unsurlarından biri olmuştu.
Tecrübeli guardın sosyal medyadaki tartışması, Miami Heat'in pazartesi günü Thompson ile sözleşme imzalandığını resmen açıklamasından kısa süre sonra yaşandı.