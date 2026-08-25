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Almanya, Macaristan'a set vermedi!

Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu'ndaki üçüncü maçýnda Almanya, Macaristan'ý 3-0 maðlup etti.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 25 Aðustos 2026 18:09
Haber: AA, Fotoðraf: AA
Almanya, Macaristan'a set vermedi!
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Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu'ndaki üçüncü maçýnda Almanya, Macaristan'ý 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Almanya, organizasyondaki ikinci galibiyetini elde etti. Macaristan ise üçüncü kez maðlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Vanya Parvanova (Bulgaristan)

Macaristan: Kump, Bozoki-Szedmak, A. Nemeth, L. Kiss, Petrenko, Csereklye (Kertesz, Pampuch, L. Nemeth, Fekete, N. Kiss, Szalai)

Almanya: Alsmeier, Weske, Cekulaev, Grozer, Weitzel, Straube (Cesar, Kohn, Orthmann, Nestler, Strubbe)

Setler: 17-25, 21-25, 14-25

Süre: 86 dakika (26, 34, 26)

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