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Beşiktaş, Jean Onana ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş, Jean Onana'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

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calendar 25 Ağustos 2026 18:14 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2026 18:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Jean Onana ile yollarını ayırdı!
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Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'a 2023-2024 sezonu başında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 16 maçta görev yaptı.

Onana, siyah-beyazlı kulüpteki kariyerinde kiralık olarak Fransa'da Marsilya ve İtalya'da ise Genoa takımlarının formalarını giydi.





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