Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken transfer çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Fabio Miretti ile anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
Oyuncunun 26 Ağustos Çarşamba günü (yarın) sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Beşiktaş, Miretti'yi Juventus'tan kiralık olarak satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Miretti, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
Oyuncunun 26 Ağustos Çarşamba günü (yarın) sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Beşiktaş, Miretti'yi Juventus'tan kiralık olarak satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Miretti, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.