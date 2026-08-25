Nottingham Forest'tan Delap hamlesi!

Nottingham Forest, Chelsea forması giyen Liam Delap'ın transferi için anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Nottingham Forest, İngiliz golcünün bonservisi konusunda Chelsea ile yaklaşık 53 milyon sterlin karşılığında el sıkıştı.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Chelsea formasıyla 41 maçta boy gösteren Delap, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Chelsea formasıyla 41 maçta boy gösteren Delap, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.