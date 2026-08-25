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1-141'
25 Ağustos
N. Forest-Leeds United
0-026'
25 Ağustos
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Nottingham Forest'tan Delap hamlesi!

Nottingham Forest, Liam Delap transferi için Chelsea ile yaklaşık 53 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ağustos 2026 21:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nottingham Forest'tan Delap hamlesi!
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Nottingham Forest, Chelsea forması giyen Liam Delap'ın transferi için anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Nottingham Forest, İngiliz golcünün bonservisi konusunda Chelsea ile yaklaşık 53 milyon sterlin karşılığında el sıkıştı.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Chelsea formasıyla 41 maçta boy gösteren Delap, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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