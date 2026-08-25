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25 Ağustos
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25 Ağustos
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25 Ağustos
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Christopher Nkunku, Leipzig'e geri döndü!

Leipzig, Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ağustos 2026 21:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Christopher Nkunku, Leipzig'e geri döndü!
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RB Leipzig, Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibi, Fransız yıldızın kiralık transferi için 3 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Daha önce Leipzig formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Nkunku, böylece eski takımına geri döndü.



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