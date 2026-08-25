RB Leipzig, Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman ekibi, Fransız yıldızın kiralık transferi için 3 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Daha önce Leipzig formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Nkunku, böylece eski takımına geri döndü.
Daha önce Leipzig formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Nkunku, böylece eski takımına geri döndü.