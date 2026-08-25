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1-4
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N. Forest-Leeds United
0-2
25 Ağustos
Birmingham City-Brentford
1-6

Süper Lig'den üç kulüp başkanı ve 10 takım, PFDK'ye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'den üç kulüp başkanı ve 10 takım, PFDK'ye sevk edildi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ağustos 2026 23:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'den üç kulüp başkanı ve 10 takım, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın ardından üç kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Kocaelispor ve Amed Sportif Faaliyetler disipline gönderildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile İkinci Başkan Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle kurula sevk edildi.

Diğer yandan Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK oyuncusu Juninho Bacuna da "kural dışı hareketi" sebebiyle disipline gönderildi.

Trendyol 1. Lig'den Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayserispor, Muğlaspor, Antalyaspor, SMS Grup Sarıyer, Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor, Boluspor, Orfa Yapı Pendikspor, Turka Esenler Erokspor, Vanspor FK, Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Manisa FK ve Mardin 1969 çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.

Öte yandan 1. Lig'de Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar", geride kalan haftada SMS Grup Sarıyer maçında kırmızı kart gören Batman Petrolsporlu Mamadou Cissokho ise "kural dışı hareketi" sebebiyle disipline gönderildi.

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