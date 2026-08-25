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1-4
25 Ağustos
N. Forest-Leeds United
0-2
25 Ağustos
Birmingham City-Brentford
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Erzurumspor FK'den santrfor transferi: Diabate!

Erzurumspor FK, Ibrahim Yalatif Diabate'yi transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ağustos 2026 23:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor FK'den santrfor transferi: Diabate!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü oyuncu Ibrahim Yalatif Diabate'yi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Ahmet Dal'ın da yer aldığı törende, forvet oyuncusu Ibrahim Yalatif Diabate ile resmi sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde çekilen transfer tanıtım videosunda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin, Ibrahim Diabate." ifadelerine yer verildi.



Erzurumspor


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