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0-2
25 Ağustos
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Brighton, Jaouen Hadjam'ı açıkladı!

Brighton, Jaouen Hadjam'ı 13 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

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calendar 26 Ağustos 2026 00:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Brighton, Jaouen Hadjam'ı açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, İsviçre Süper Ligi şampiyonu Young Boys'un formasını giyen Jaouen Hadjam'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak 23 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz ekibi bu transfer için 11 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

İsviçre'de düzenli forma giyerek kendisini kanıtlayan Cezayirli sol bek, Young Boys formasıyla yerel organizasyonlar ve Avrupa Ligi'nde toplam 98 karşılaşmaya çıktı. Hadjam ayrıca İsviçre Süper Ligi ve Avrupa Ligi'nde 73 maçta görev yaptı.

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