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Beşiktaş'ta mutlu son: Fabio Miretti!

Beşiktaş, Juventus forması giyen Fabio Miretti ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonuyla kiralayacağı İtalyan futbolcunun, sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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calendar 25 Ağustos 2026 19:48 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 00:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ta mutlu son: Fabio Miretti!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken transfer çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Fabio Miretti ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Oyuncunun 26 Ağustos Çarşamba günü (Bugün) sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Beşiktaş, Miretti'yi Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre siyah-beyazlıların anlaşmasında 10 milyon euronun üzerinde bir satın alma opsiyonu bulunuyor.





PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Miretti, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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