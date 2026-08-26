UEFA Þampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanþ maçlarý baþladý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralý turnuvasýnýn play-off turunda bugün 3 karþýlaþma oynandý.
Oynanan maçlarýn ardýndan Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takýmý ve Avusturya temsilcisi LASK, UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna kaldý.
Müsabakalarýn sonuçlarý þöyle:
Sabah (Azerbaycan)-Hapoel Beer-Sheva (Ýsrail) (1-2) / 5-2
Bodo/Glimt (Norveç)-NEC Nijmegen (Hollanda) (3-1) / 3-0
LASK (Avusturya)-Celtic (Ýskoçya) (0-3) / 5-1 (uzatmalarda)
Oynanan maçlarýn ardýndan Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takýmý ve Avusturya temsilcisi LASK, UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna kaldý.
Müsabakalarýn sonuçlarý þöyle:
Sabah (Azerbaycan)-Hapoel Beer-Sheva (Ýsrail) (1-2) / 5-2
Bodo/Glimt (Norveç)-NEC Nijmegen (Hollanda) (3-1) / 3-0
LASK (Avusturya)-Celtic (Ýskoçya) (0-3) / 5-1 (uzatmalarda)