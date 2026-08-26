25 Aðustos
Sabah FK-Hapoel Beer Sheva
5-2UZS
25 Aðustos
LASK-Celtic
5-1UZS
25 Aðustos
Bodo/Glimt-NEC Nijmegen
3-0
25 Aðustos
Valencia-Real Betis
0-1
25 Aðustos
Stoke City-Hull City
5-6
25 Aðustos
Southampton-West Ham United
1-4
25 Aðustos
N. Forest-Leeds United
0-2
25 Aðustos
Birmingham City-Brentford
1-6

Þampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarý!

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanþ maçlarý baþladý.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 26 Aðustos 2026 01:08
Haber: AA, Fotoðraf: Imago
Þampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarý!
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UEFA Þampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanþ maçlarý baþladý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralý turnuvasýnýn play-off turunda bugün 3 karþýlaþma oynandý.

Oynanan maçlarýn ardýndan Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takýmý ve Avusturya temsilcisi LASK, UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna kaldý.

Müsabakalarýn sonuçlarý þöyle:

Sabah (Azerbaycan)-Hapoel Beer-Sheva (Ýsrail) (1-2) / 5-2

Bodo/Glimt (Norveç)-NEC Nijmegen (Hollanda) (3-1) / 3-0

LASK (Avusturya)-Celtic (Ýskoçya) (0-3) / 5-1 (uzatmalarda)

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