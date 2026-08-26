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Galatasaray'da istenmeyen adam haline geldi!

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında düşünülmediği belirtilen Victor Nelsson'un yeniden kiralık gönderilmesine karar verildi. Danimarkalı stoper için Monza ile görüşmelerin başladığı ve tarafların kiralama şartlarını görüştüğü aktarıldı.

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calendar 26 Ağustos 2026 08:41 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 09:03
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da istenmeyen adam haline geldi!
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken savunma hattında ayrılık gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almadığı belirtilen Victor Nelsson'u yeniden kiralık olarak göndermeye karar verdiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NELSSON İÇİN AYRILIK KARARI

Galatasaray'da geleceği merak edilen 27 yaşındaki Danimarkalı stoper için ayrılık kararı alındığı belirtildi. Teknik heyetin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Nelsson'un kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor.

BEDELSİZ AYRILIRSA BÜYÜK ZARAR

Sarı-kırmızılılar oyuncudan bonservis geliri elde edememe riskiyle karşı karşıya. Transfer döneminde Monza'dan gelen 5 milyon Euro'luk öneriyi geri çeviren yönetim, Nelsson'un bedelsiz ayrılması halinde önemli bir zarar yazacak.

MONZA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da geçiren Nelsson'a bu kez Monza'nın talip olduğu aktarıldı. Galatasaray yönetimi ile Monza arasında görüşmelerin başladığı ve tarafların kiralama şartları üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

AYRILIĞA SICAK



Galatasaray


Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Danimarkalı savunmacının da düzenli forma şansı bulabileceği ve kendisini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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