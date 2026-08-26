Galatasaray'da istenmeyen adam haline geldi!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken savunma hattında ayrılık gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almadığı belirtilen Victor Nelsson'u yeniden kiralık olarak göndermeye karar verdiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NELSSON İÇİN AYRILIK KARARI
Galatasaray'da geleceği merak edilen 27 yaşındaki Danimarkalı stoper için ayrılık kararı alındığı belirtildi. Teknik heyetin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Nelsson'un kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor.
BEDELSİZ AYRILIRSA BÜYÜK ZARAR
Sarı-kırmızılılar oyuncudan bonservis geliri elde edememe riskiyle karşı karşıya. Transfer döneminde Monza'dan gelen 5 milyon Euro'luk öneriyi geri çeviren yönetim, Nelsson'un bedelsiz ayrılması halinde önemli bir zarar yazacak.
MONZA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da geçiren Nelsson'a bu kez Monza'nın talip olduğu aktarıldı. Galatasaray yönetimi ile Monza arasında görüşmelerin başladığı ve tarafların kiralama şartları üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
AYRILIĞA SICAK
Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Danimarkalı savunmacının da düzenli forma şansı bulabileceği ve kendisini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Galatasaray'da geleceği merak edilen 27 yaşındaki Danimarkalı stoper için ayrılık kararı alındığı belirtildi. Teknik heyetin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Nelsson'un kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor.
BEDELSİZ AYRILIRSA BÜYÜK ZARAR
Sarı-kırmızılılar oyuncudan bonservis geliri elde edememe riskiyle karşı karşıya. Transfer döneminde Monza'dan gelen 5 milyon Euro'luk öneriyi geri çeviren yönetim, Nelsson'un bedelsiz ayrılması halinde önemli bir zarar yazacak.
MONZA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da geçiren Nelsson'a bu kez Monza'nın talip olduğu aktarıldı. Galatasaray yönetimi ile Monza arasında görüşmelerin başladığı ve tarafların kiralama şartları üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
AYRILIĞA SICAK
Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Danimarkalı savunmacının da düzenli forma şansı bulabileceği ve kendisini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.