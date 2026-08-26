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0-2
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Fenerbahçe'ye Lyon maçında dev gelir fırsatı!

Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek 17 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasında lig aşamasına kalması halinde 1 milyar 252 milyon TL'lik geliri garantileyecek. Sarı-lacivertlilerin toplam kazancı, performans bonuslarıyla 40 milyon Euroyu aşabilecek.

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calendar 26 Ağustos 2026 09:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Lyon maçında dev gelir fırsatı!
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Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik mücadele, sportif başarının yanı sıra ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi halinde 17 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasında lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

DEV GELİR KAPISI

Play-off turuna yükselerek 4,3 milyon Euro'yu kasasına koyan Fenerbahçe, Lyon engelini geçmesi durumunda katılım ve performans gelirleriyle birlikte onlarca milyon Euro'luk kazancı garantileyecek.

Sarı-lacivertli kulübün lig aşamasına kalmasıyla elde edeceği gelirin yaklaşık 1 milyar 252 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

Organizasyonda lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon Euro, beraberlik için ise 700 bin Euro ödeme yapılacak.

KAZANÇ 40 MİLYON EUROYU AŞABİLİR





Fenerbahçe'nin burada göstereceği performansa bağlı toplam kazanç 40 milyon Euro'yu, güncel karşılığıyla 2 milyar 246 milyon TL'yi aşabilecek.



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