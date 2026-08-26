Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik mücadele, sportif başarının yanı sıra ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi halinde 17 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasında lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.
DEV GELİR KAPISI
Play-off turuna yükselerek 4,3 milyon Euro'yu kasasına koyan Fenerbahçe, Lyon engelini geçmesi durumunda katılım ve performans gelirleriyle birlikte onlarca milyon Euro'luk kazancı garantileyecek.
Sarı-lacivertli kulübün lig aşamasına kalmasıyla elde edeceği gelirin yaklaşık 1 milyar 252 milyon TL'yi bulması bekleniyor.
Organizasyonda lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon Euro, beraberlik için ise 700 bin Euro ödeme yapılacak.
KAZANÇ 40 MİLYON EUROYU AŞABİLİR
Fenerbahçe'nin burada göstereceği performansa bağlı toplam kazanç 40 milyon Euro'yu, güncel karşılığıyla 2 milyar 246 milyon TL'yi aşabilecek.
DEV GELİR KAPISI
Play-off turuna yükselerek 4,3 milyon Euro'yu kasasına koyan Fenerbahçe, Lyon engelini geçmesi durumunda katılım ve performans gelirleriyle birlikte onlarca milyon Euro'luk kazancı garantileyecek.
Sarı-lacivertli kulübün lig aşamasına kalmasıyla elde edeceği gelirin yaklaşık 1 milyar 252 milyon TL'yi bulması bekleniyor.
Organizasyonda lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon Euro, beraberlik için ise 700 bin Euro ödeme yapılacak.
KAZANÇ 40 MİLYON EUROYU AŞABİLİR
Fenerbahçe'nin burada göstereceği performansa bağlı toplam kazanç 40 milyon Euro'yu, güncel karşılığıyla 2 milyar 246 milyon TL'yi aşabilecek.