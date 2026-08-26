Galatasaray, Þampiyonlar Ligi kadro bildirimi öncesinde transfer çalýþmalarýna hýz verdi. Þu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'u kadrosuna katan sarý-kýrmýzýlýlar, kanat ve forvet takviyelerinin yaný sýra orta saha için de giriþimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Þampiyonlar Ligi'ne direkt katýlacak Galatasaray'ýn, organizasyon için kadrosunu 3 Eylül saat 01.00'e kadar bildirmesi gerekiyor. Sarý-kýrmýzýlý yönetim, bu tarihe kadar transferleri sonuçlandýrmak için çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý.
KANATTA ÝKÝ ADAY
Galatasaray'ýn kanat transferinde öne çýkan isimlerden biri Rafael Leao. Milan'da kadroda düþünülmediði belirtilen oyuncunun Aston Villa'nýn teklifini reddettiði ve kulübüne "Sadece Galatasaray'a giderim" dediði aktarýldý.
Milan'ýn Leao için 50 milyon Euro bonservis beklentisinin bulunduðu, Galatasaray'ýn ise görüþmelerini sürdürdüðü belirtildi.
Kanat için gündemdeki diðer isim ise Ismaile Sarr. Crystal Palace'tan ayrýlmak istediði ifade edilen oyuncu için Galatasaray'ýn 35 milyon Euro'luk teklifinin reddedildiði, Ýngiliz ekibinin 55 milyon Euro talep ettiði aktarýldý.
ORTA SAHADA PAPE MATAR SARR
Galatasaray'ýn orta saha transferinde en güçlü adayýnýn Pape Matar Sarr olduðu belirtildi. Tottenham'ýn 23 yaþýndaki futbolcu için 25 milyon Euro istediði, sarý-kýrmýzýlý yönetimin ise 20 milyon Euro teklif ettiði ifade edildi.
FORVETTE PONOMARENKO HAMLESÝ
Forvet transferinde Ermedin Demirovic'ten sonuç alamayan Galatasaray'ýn rotasýný Dinamo Kiev formasý giyen Matyev Ponomarenko'ya çevirdiði aktarýldý.
Sarý-kýrmýzýlýlarýn Ukraynalý golcü için Dinamo Kiev'e 30 milyon Euro'luk teklif yaptýðý belirtildi.
KANATTA ÝKÝ ADAY
Galatasaray'ýn kanat transferinde öne çýkan isimlerden biri Rafael Leao. Milan'da kadroda düþünülmediði belirtilen oyuncunun Aston Villa'nýn teklifini reddettiði ve kulübüne "Sadece Galatasaray'a giderim" dediði aktarýldý.
Milan'ýn Leao için 50 milyon Euro bonservis beklentisinin bulunduðu, Galatasaray'ýn ise görüþmelerini sürdürdüðü belirtildi.
Kanat için gündemdeki diðer isim ise Ismaile Sarr. Crystal Palace'tan ayrýlmak istediði ifade edilen oyuncu için Galatasaray'ýn 35 milyon Euro'luk teklifinin reddedildiði, Ýngiliz ekibinin 55 milyon Euro talep ettiði aktarýldý.
ORTA SAHADA PAPE MATAR SARR
Galatasaray'ýn orta saha transferinde en güçlü adayýnýn Pape Matar Sarr olduðu belirtildi. Tottenham'ýn 23 yaþýndaki futbolcu için 25 milyon Euro istediði, sarý-kýrmýzýlý yönetimin ise 20 milyon Euro teklif ettiði ifade edildi.
FORVETTE PONOMARENKO HAMLESÝ
Forvet transferinde Ermedin Demirovic'ten sonuç alamayan Galatasaray'ýn rotasýný Dinamo Kiev formasý giyen Matyev Ponomarenko'ya çevirdiði aktarýldý.
Sarý-kýrmýzýlýlarýn Ukraynalý golcü için Dinamo Kiev'e 30 milyon Euro'luk teklif yaptýðý belirtildi.