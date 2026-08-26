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Mustafa Muhammed, Süper Lig'e dönüyor!

Konyaspor, Nantes forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed'in transferinde sona yaklaştı. Yeşil-beyazlıların, 28 yaşındaki Mısırlı santrfor için Fransız ekibine yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

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calendar 26 Ağustos 2026 09:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mustafa Muhammed, Süper Lig'e dönüyor!
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Konyaspor, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlıların, Nantes forması giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'i kadrosuna katması bekleniyor.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Konyaspor, 28 yaşındaki santrforun transferi konusunda Nantes ile anlaşmaya yaklaştı.

Transferin yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği belirtildi.

GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Mustafa Muhammed, 2022 yılında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanmıştı. Fransız ekibi, Haziran 2023'te 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı futbolcunun bonservisini almıştı.

NANTES PERFORMANSI



Konyaspor


Nantes formasıyla toplam 136 karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet, 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Fransız kulübüyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mustafa Muhammed sezon öncesi hazırlıklarının başında yaşanan devamsızlık sorunuyla gündeme gelmişti.

Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından takımın sezon başı antrenmanlarına katılmayan ve kulübe haber vermeyen Mısırlı futbolcuya para cezası verilmişti. Temmuz ayının ikinci yarısında yeniden Nantes'a dönen Mustafa Muhammed, profesyonel takım kadrosundan ayrı çalıştırılmış ve rezerv takımın kullanımına bırakılmıştı.

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