Konyaspor, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlıların, Nantes forması giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'i kadrosuna katması bekleniyor.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Konyaspor, 28 yaşındaki santrforun transferi konusunda Nantes ile anlaşmaya yaklaştı.
Transferin yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği belirtildi.
GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI
Mustafa Muhammed, 2022 yılında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanmıştı. Fransız ekibi, Haziran 2023'te 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı futbolcunun bonservisini almıştı.
NANTES PERFORMANSI
Nantes formasıyla toplam 136 karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet, 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Fransız kulübüyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mustafa Muhammed sezon öncesi hazırlıklarının başında yaşanan devamsızlık sorunuyla gündeme gelmişti.
Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından takımın sezon başı antrenmanlarına katılmayan ve kulübe haber vermeyen Mısırlı futbolcuya para cezası verilmişti. Temmuz ayının ikinci yarısında yeniden Nantes'a dönen Mustafa Muhammed, profesyonel takım kadrosundan ayrı çalıştırılmış ve rezerv takımın kullanımına bırakılmıştı.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Konyaspor, 28 yaşındaki santrforun transferi konusunda Nantes ile anlaşmaya yaklaştı.
Transferin yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği belirtildi.
GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI
Mustafa Muhammed, 2022 yılında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanmıştı. Fransız ekibi, Haziran 2023'te 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı futbolcunun bonservisini almıştı.
NANTES PERFORMANSI
Nantes formasıyla toplam 136 karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet, 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Fransız kulübüyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mustafa Muhammed sezon öncesi hazırlıklarının başında yaşanan devamsızlık sorunuyla gündeme gelmişti.
Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından takımın sezon başı antrenmanlarına katılmayan ve kulübe haber vermeyen Mısırlı futbolcuya para cezası verilmişti. Temmuz ayının ikinci yarısında yeniden Nantes'a dönen Mustafa Muhammed, profesyonel takım kadrosundan ayrı çalıştırılmış ve rezerv takımın kullanımına bırakılmıştı.