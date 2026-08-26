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Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine ayrılık yanıtı!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Anderson Talisca, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istemediğini yönetime iletti.

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calendar 26 Ağustos 2026 10:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine ayrılık yanıtı!
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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyaı yıldız Anderson Talisca, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye'de mutlu olan Brezilyalı yıldızın adı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anılırken, Fenerbahçe yönetiminin yüksek maaş maliyeti nedeniyle oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 6 maça çıkan Talisca, 6 gol kaydetti.



 





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