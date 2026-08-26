Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyaı yıldız Anderson Talisca, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye'de mutlu olan Brezilyalı yıldızın adı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anılırken, Fenerbahçe yönetiminin yüksek maaş maliyeti nedeniyle oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 6 maça çıkan Talisca, 6 gol kaydetti.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 6 maça çıkan Talisca, 6 gol kaydetti.