Jayden Oosterwolde'yle vedalaşan Çağlar Söyüncü ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, stoper bölgesinde doğan boşluğu eski yıldızı Yusuf Akçiçek ile doldurmak için düğmeye bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki savunmacı için Al-Hilal'e 1 yıllık bedelsiz kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim ayrıca Yusuf Akçiçek'in 5 milyon euroluk yıllık ücretinin 4 milyon eurosunu karşılamaya hazır olduğunu Suudi kulübüne bildirdi.
Fenerbahçe'nin hem Al-Hilal hem de Yusuf Akçiçek ile anlaşma sağlaması halinde genç stoperin İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
EN DEĞERLİ STOPER
Yusuf Akçiçek, Al-Hilal kadrosunda bulunan 5 stoper arasında en değerli isim... Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Koulibaly ve Lajami'nin arkasında kaldı, en genç isim olmasına rağmen kadroda yer bulamıyor.
G.SARAY'DA YETİŞTİ
Yusuf, futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başladı ancak 2019'da Fenerbahçe altyapısına geçti. Bunun nedeni de o dönem sarı-kırmızılı kulübün altyapısında görev yapan isimlerin Yusuf'u yetersiz bulması olarak gösterildi.
SATIŞTA İLK 5'TE
Fenerbahçe tarihinde yapılan futbolcu satışları arasında Yusuf Akçiçek, 4'üncü sırada bulunuyor. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilere tam 22 milyon euro kazandırarak gitti. İlk üç sırada ise Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Sidiki Cherif bulunuyor.
Fenerbahçe'nin hem Al-Hilal hem de Yusuf Akçiçek ile anlaşma sağlaması halinde genç stoperin İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
EN DEĞERLİ STOPER
Yusuf Akçiçek, Al-Hilal kadrosunda bulunan 5 stoper arasında en değerli isim... Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Koulibaly ve Lajami'nin arkasında kaldı, en genç isim olmasına rağmen kadroda yer bulamıyor.
G.SARAY'DA YETİŞTİ
Yusuf, futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başladı ancak 2019'da Fenerbahçe altyapısına geçti. Bunun nedeni de o dönem sarı-kırmızılı kulübün altyapısında görev yapan isimlerin Yusuf'u yetersiz bulması olarak gösterildi.
SATIŞTA İLK 5'TE
Fenerbahçe tarihinde yapılan futbolcu satışları arasında Yusuf Akçiçek, 4'üncü sırada bulunuyor. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilere tam 22 milyon euro kazandırarak gitti. İlk üç sırada ise Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Sidiki Cherif bulunuyor.