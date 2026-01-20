Altın Düşer mi, Yükselir mi? 2026 Son Dakika Yorumlar

Altın piyasalarında tarihi bir gün yaşanıyor. 2026 yılına hızlı bir giriş yapan altın fiyatları, jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ediyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken, analistlerin 2026 yılı için beklentileri güncellendi. İşte piyasalardaki son durum ve uzmanların "düşüş mü, yükseliş mi?" sorusuna verdikleri yanıtlar.

Bugün (20 Ocak 2026) itibarıyla piyasalar güne rekorlarla uyandı. Ons altın, küresel risk iştahının azalmasıyla 4.690 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. İç piyasada ise dolar kurundaki hareketlilik ve ons altındaki bu sıçrama, gram altını 6.511 TL seviyesine taşıdı.

Güncel Piyasalar (20 Ocak 2026 Saat 11:30 İtibarıyla):

Gram Altın: 6.510 TL (Alış) – 6.511 TL (Satış)

Çeyrek Altın: 10.731 TL (Alış) – 10.817 TL (Satış)

Cumhuriyet Altını: 42.793 TL (Alış) – 43.104 TL (Satış)

Ons Altın: 4.686 Dolar

Uzmanlara göre 2026'nın ilk ayında görülen bu sert yükselişin arkasında üç temel faktör bulunuyor:

Jeopolitik Gerilimler: ABD ile Avrupa arasındaki ticaret savaşı endişeleri ve Grönland merkezli yeni gerilim hatları, yatırımcıyı riskli varlıklardan kaçırıp altına yöneltiyor.

Merkez Bankalarının Talebi: Dünya genelinde merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını 2026 yılında da agresif bir şekilde sürdürüyor.

Faiz Ortamı: Küresel faiz oranlarının seyri ve enflasyonist baskıların devam etmesi, faiz getirisi olmayan bir varlık olmasına rağmen altını cazip kılıyor.

Piyasa analistleri, mevcut trendin korunması halinde 2026 yılının altın için "altın çağı" olabileceğini belirtiyor. İşte öne çıkan kurum ve uzmanların beklentileri:

Bank of America ve JPMorgan: Küresel devler, ons altın için 2026 yılında 5.000 dolar psikolojik sınırının aşılabileceğini öngörüyor. JPMorgan raporlarına göre, yılın son çeyreğinde ortalama fiyatın 5.055 dolar seviyelerinde dengelenmesi bekleniyor.

İç Piyasa Uzmanları: Türkiye'deki analistler, gram altın için yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Mevcut kur ve ons paritesi ışığında, gram altının yıl içerisinde 7.000 TL bandını aşabileceği, hatta agresif senaryolarda 8.000 - 9.000 TL aralığının konuşulabileceği belirtiliyor.

İslam Memiş: Piyasa uzmanı İslam Memiş, 2026 yılını "manipülasyon ve belirsizlik yılı" olarak tanımlayarak, jeopolitik risklerin fiyatları yukarı itmeye devam edeceğini vurguluyor. Ancak yatırımcıları, ani kâr satışlarına ve kısa vadeli düzeltmelere karşı da uyarıyor.

Şu an için piyasada hakim görüş "boğa" (yükseliş) yönünde olsa da, teknik analizler 4.500 dolar seviyesinin ons altında kritik bir destek noktası olduğunu gösteriyor. Olası bir barış atmosferi veya ABD'den gelecek şahin bir faiz hamlesi, kâr satışlarını tetikleyebilir. Ancak analistlerin büyük çoğunluğu, düşüşlerin "alım fırsatı" olarak değerlendirileceği ve ana trendin yukarı olduğu konusunda hemfikir.