06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
1-1
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
4-0
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
4-1
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
1-2
06 Mart
Wolves-Liverpool
1-3
06 Mart
SSC Napoli-Torino
2-1
06 Mart
PSG-AS Monaco
1-3

Galatasaray'ın rakibi Liverpool FA Cup'ta çeyrek finalde!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolverhampton'ı deplasmanda 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

calendar 07 Mart 2026 00:58 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 01:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın rakibi Liverpool FA Cup'ta çeyrek finalde!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5. Tur maçında Wolverhampton'a konuk oldu.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadelede deplasman ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Mücadelede golleri Liverpool'da 51. dakikada Andrew Robertson, 53. dakikada Muhammed Salah, 74. dakikada Curtis Jones; Wolverhampton'da 90+1 dakikada Hee-chan Hwang kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arne Slot'un öğrencileri kupada adını çeyrek finale yazdırdı. Rob Edwards'ın öğrencileri ise organizasyona veda etti.

FA Cup'ta çeyrek final kurası 7-8-9 Mart'ta oynanacak maçlardan sonra çekilecek.

10 MART'TA RAKİP GALATASARAY

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
