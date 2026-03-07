06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
1-2
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
1-1
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
4-0
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
4-1
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
1-2
06 Mart
Wolves-Liverpool
1-3
06 Mart
SSC Napoli-Torino
2-1
06 Mart
PSG-AS Monaco
1-3

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son dakikada güldü!

İspanya LaLiga'da Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 90+4. dakikada Valverde'nin golüyle 2-1 yendi. Milli futbolcumuz Arda Güler 11. dakikada Tchouameni'ye asist yaptı.

İspanya La Liga'nın 27. haftasında zirvenin 4 puan gerisine düşen Real Madrid, Celta Vigo'ya konuk oldu.

Balaidos Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazandı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'de ilk 11'de başladı. 11. dakikada Arda Güler'in asistinde Aurelien Tchouameni topu ağlarla buluşturdu ve Real Madrid 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 25. dakikasında ev sahibi ekipte Borja Iglesias skora beraberliği getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Arda Güler yerini 65. dakikada Palacios'a bıraktı. Milli futbolcumuz, Arbeloa'nın kendisini oyundan almasına gülerek tepki gösterdi.

Maçın 90+4. dakikasında Real Madrid'de Fede Valverde bulduğu gol ile takımını 2-1 öne geçirdi.

Müsabakada daha fazla gol sesi çıkmadı ve 2-1 Real Madrid kazandı.

Son 3 lig maçında 2 yenilgi yaşayan Real Madrid puanını 63 yaptı ve lider Barcelona karşısında zirve takibini sürdürdü. Celta Vigo ise 40 puanda kaldı.

Real Madrid bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi konuk edecek. Sonrasında ise ligde Elche'yi ağırlayacak. Celta Vigo ise Real Betis deplasmanına konuk olacak.

 

