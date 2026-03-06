Haber Tarihi: 06 Mart 2026 16:53 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 16:53

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak? 2026 TC kimlik no ile mazot gübre desteği e-Devlet sorgulama

Çiftçilere temel destek (mazot ve gübre desteği) ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, mazot ve gübre desteği bugün (6 Mart 2026) hesaplarda olacak. Peki, çiftçilere temel destek (mazot ve gübre desteği) ne zaman, saat kaçta yatacak?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak? 2026 TC kimlik no ile mazot gübre desteği e-Devlet sorgulama
Çiftçilere temel destek (mazot ve gübre desteği) ödemelerine yönelik açıklama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Ödenecek destek tutarının 9 milyar 583 milyon 90 bin 123 TL'sini ise Temel Destek ödemeleri oluşturuyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Temel Destek ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olan üreticiler için 6 Mart 2026 Cuma günü saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

YENİ DESTEK MODELİNDE TEMEL DESTEK OLARAK YER ALIYOR
Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Yapılan bilgilendirmeye göre, mazot ve gübre desteği kalkmadı yeni destekleme modelinde Temel Destek başlığı altında ele alındı. Temel Destekle tüm ürünlerde mazot maliyetinin %50'si, gübrenin ise %25'i karşılanmış olacak. Planlı Üretim Desteğinde ise planlama kapsamındaki ürünlere Temel Desteğe ilave %50 mazot ve %25 gübre desteği verilecek. Böylece planlama kapsamındaki ürünlerde mazotun tamamı ve gübrenin yarısı destekle karşılanacak. Planlama kapsamındaki ürünleri (arpa, buğday, yağlık ayçiçeği, aspir, fiğ, mercimek, nohut ve yem bezelyesi) su kısıtı havzalarındaki sulu tarım arazilerinde üretenler, %50 ilave gübre desteği daha alarak mazot ve gübre maliyetlerinin tamamını destekle karşılamış olacaklar.

