Haber Tarihi: 06 Mart 2026 17:32 -
Güncelleme Tarihi:
06 Mart 2026 17:32
Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (6 Mart 2026)
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,72 düşüşle 12.985,09 puana geriledi. İşlem hacmi 60,8 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri sert kayıp yaşarken, küresel piyasalar Hürmüz Boğazı riski ve ABD istihdam verisi odaklı karışık seyrediyor.
Düşüş eğilimiyle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 93,85 puan ve yüzde 0,72 kayıpla 12.985,09 seviyesine indi.
Toplam işlem hacmi 60,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,17, holding endeksi ise yüzde 1,96 değer yitirdi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile kimya petrol plastik olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,20 ile ulaştırma sektörü oldu.Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji arzına ilişkin risk ve maliyetleri yükseltmesiyle karışık bir görünüm sergilerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların seyri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.Analistler, günün devamında Orta Doğu'daki gelişmelere dair haber akışının ve özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi olmak üzere istihdam göstergelerinin izleneceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanların destek, 13.100 ile 13.200 puanların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.