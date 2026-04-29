Fenerbahçe'den ayrılıyor: Ederson Moraes

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki isim olan Brezilyalı kaleci Ederson'a Suudi ekibi Al Nassr talip oldu.

calendar 29 Nisan 2026 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 14:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor maçında yediği hatalı gol ve Galatasaray derbisindeki kırmızı kartı nedeniyle Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktası haline gelen Ederson'a talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, menajeri aracılığıyla Ederson için nabız yoklamaya başladı. Ederson konusunda kısa süre içerisinde sarı lacivertli kulüple resmi temasında da kurulacağı belirtildi.

11 MİLYON EURO BONSERVİSLE ALINDI

32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, sezon başında Manchester City'den 11 milyon Euro bonservis ve 11 milyon Euro maaşla transfer edilmişti.

36 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Ederson, Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıkıp 13'ünde kalesini gole kapattı ve 23 maçta 35 gol yedi.

