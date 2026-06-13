Dünya Kupası öncesi son prova: Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ev sahipliğinde, İstanbul'da uluslararası basketbol heyecanı yaşanıyor. 27 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası için geri sayım sürerken, takımların dev organizasyon öncesindeki son ciddi provası niteliğini taşıyan Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası yarın Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak.



DÖRT ÜLKE MÜCADELE EDECEK



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran tarihine kadar devam edecek olan turnuvada dört ülke şampiyonluk mücadelesi verecek. Organizasyonda Türkiye 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Avrupa basketbolunun dikkat çeken temsilcilerinden Litvanya, Sırbistan ve Romanya yer alacak.



KARŞILAŞMALAR ÜCRETSİZ VE CANLI YAYINDA



Basketbolseverler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak tüm karşılaşmaları salondan ücretsiz olarak takip etme fırsatı bulacak. Ayrıca turnuvadaki tüm müsabakalar, salona gelemeyen sporseverler için Türkiye Basketbol Federasyonunun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.



TURNUVANIN MAÇ PROGRAMI



Üç gün sürecek Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası'nın resmi maç programı şu şekilde:



Yarın:



18.00 Litvanya - Sırbistan



20.15 Türkiye - Romanya



15 Haziran Pazartesi:



18.00 Romanya - Sırbistan



20.15 Türkiye - Litvanya



16 Haziran Salı:



18.00 Litvanya - Romanya



20.15 Türkiye - Sırbistan



