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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da ilk yarışta 16. oldu

Milli Motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Süperbike Şampiyona'sını 16. tamamladı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da ilk yarışta 16. oldu
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Şampiyona lideri Bulega, art arda 23 yarışta birinciliği kazanarak kendisine ait rekoru geliştirdi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağında İtalya'da ilk yarışta 16. oldu.

2026 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7'nci etabında 21 turluk ilk yarış, Rimini'nin Misano Adriatico kasabasındaki Misano Pisti'nde gerçekleştirildi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Misano ayağında hafta sonunun ilk yarışını, Aruba Ducati takımından İtalyan motosikletçi Nicolo Bulega kazandı.

Nicolo Bulega, geçen sezonki Estoril ayağının ikinci yarışından itibaren üst üste 23 yarışı birinci bitirerek kendisine ait Superbike rekorunu geliştirdi.

Misano'da haftanın ilk yarışını, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, Barni Spark takımından İtalyan sürücü Yari Montella ise üçüncü sırada tamamladı.

Motoxracing Yamaha takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise damalı bayrağı ilk yarışta 16. sırada geçti.

Pilotlar klasmanı lideri Bulega, puanını 397'ye yükselterek 2. sıradaki takım arkadaşı Iker Lecuona ile arasındaki farkı (284) açtı.

2026 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarın TSİ 12.00'de superpole ve TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.

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