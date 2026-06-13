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Giannakopoulos'a bir yıl men cezası

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'a "basketbol salonlarından bir yıl men" cezası verildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 18:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Giannakopoulos'a bir yıl men cezası
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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, bir yıl boyunca basketbol salonlarından men edildi.

Yunanistan basın kuruluşu Sport 24'ün haberine göre Yunanistan Basketbol Federasyonu, Giannakopoulos'u Olympiakos ile oynanan final serisinin 4. maçı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle cezalandırdı.

Haberde men cezasının yanı sıra Giannakopoulos'a 50 bin avro para cezası da verildiği aktarıldı.

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