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İspanya'da pole pozisyonu Russell'ın!

Formula 1 İspanya GP'de pole pozisyonu George Russell'ın oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 18:16 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 18:26
Haber: Sporx.com
İspanya'da pole pozisyonu Russell'ın!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı İspanya Grand Prix'sine Mercedes pilotlarından George Russell, ilk sıradan başlayacak.

Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde 66 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Russell, bir dakika 14.679'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Büyük Britanyalı pilotun 0.064 saniye gerisindeki Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, 0.319 saniye farkla Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

İspanya Grand Prix'sine pazar TSİ 16.00'da start verilecek.

Sıralama:

George Russell, Mercedes
Lewis Hamilton, Ferrari
Kimi Antonelli, Mercedes
Lando Norris, McLaren
Max Verstappen, Red Bull
Isack Hadjar, Red Bull
Oscar Piastri, McLaren
Liam Lawson, Racing Bulls
Nico Hülkenberg, Audi
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, 3. elemede bariyerlere girdi ve tur süresi kaydedemedi. Leclerc'in kazası nedeniyle bir süre kırmızı bayrak çıktı ve seansa ara verildi.

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