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Beşiktaş'tan Michele Di Gregorio hamlesi!

Beşiktaş, Juventus'un 28 yaşındaki kalecisi Michele Di Gregorio için harekete geçti. İtalyan ekibinin, siyah-beyazlıların radarındaki tecrübeli file bekçisi için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 17:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Michele Di Gregorio hamlesi!
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İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Michele Di Gregorio'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

1997 doğumlu kalecinin Juventus'tan ayrılmaya yakın olduğu belirtilirken, yeni yönetim yapılanmasında da oyuncunun kaderinin değişmesinin beklenmediği ifade edildi.

Monza'nın eski kalecisinin, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle teknik direktör Luciano Spalletti'nin güvenini kaybettiği öne sürüldü.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Michele Di Gregorio'yu transfer listesine aldı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Juventus'un, Di Gregorio'nun transferine sıcak baktığı ancak bonservis konusunda indirime gitmeyi düşünmediği kaydedildi.

JUVENTUS'UN TALEBİ

İtalyan devinin 28 yaşındaki kaleci için 15 milyon euro talep ettiği aktarılırken, Beşiktaş'ın bu rakamı karşılayıp karşılamayacağının önümüzdeki süreçte netlik kazanacağı ifade edildi.

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