Trabzonspor'da veda listesi netleşiyor

Trabzonspor'da transferler kadar ayrılıklar da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinin büyük ölçüde netleştiği öğrenilirken, Christ Oulai için Leipzig başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.
Batista Mendy, Denis Draguş, Lundstram, Cihan Çanak ve bazı genç oyuncuların durumlarının ise kamp döneminde netlik kazanması bekleniyor.
Trabzonspor Yönetimi, yeni sezona Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda yarışabilecek geniş ve alternatifli bir kadroyla girmeyi hedeflerken, gözler şimdi kamp öncesinde tamamlanacak son transfer hamlelerine çevrilmiş durumda.
Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinin büyük ölçüde netleştiği öğrenilirken, Christ Oulai için Leipzig başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.
Batista Mendy, Denis Draguş, Lundstram, Cihan Çanak ve bazı genç oyuncuların durumlarının ise kamp döneminde netlik kazanması bekleniyor.
Trabzonspor Yönetimi, yeni sezona Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda yarışabilecek geniş ve alternatifli bir kadroyla girmeyi hedeflerken, gözler şimdi kamp öncesinde tamamlanacak son transfer hamlelerine çevrilmiş durumda.