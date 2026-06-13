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Trabzonspor'da veda listesi netleşiyor

Trabzonspor'da transferler ile birlikte ayrılık listesi de şekillenmeye başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 12:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da veda listesi netleşiyor
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Trabzonspor'da transferler kadar ayrılıklar da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinin büyük ölçüde netleştiği öğrenilirken, Christ Oulai için Leipzig başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.

Batista Mendy, Denis Draguş, Lundstram, Cihan Çanak ve bazı genç oyuncuların durumlarının ise kamp döneminde netlik kazanması bekleniyor.

Trabzonspor Yönetimi, yeni sezona Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda yarışabilecek geniş ve alternatifli bir kadroyla girmeyi hedeflerken, gözler şimdi kamp öncesinde tamamlanacak son transfer hamlelerine çevrilmiş durumda.

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