Gabriel Sara ve Sallai'ye 60 milyon euro

İtalya Serie A ekiplerinden Como, Galatasaray'dan Davinson Sanchez ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızıların yıldızlarına gelen teklifler sadece Davinson ile sınırlı değil. Gabriel Sara ve Roland Sallai de transfer piyasasının gözdesi konumunda yer alıyor.
TOPLAM BEKLENTİ 60 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda takımın omurgasını bozmak istemeyen yönetim, Sara'ya 40, Sallai'ye ise 20 milyon Euro fiyat biçti.
Bu seviyelere çıkılmazsa Okan Buruk'un vazgeçilmezleri yeni sezonda yola devam edecek.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
Roland Sallai ise forma bulduğu 47 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Sarı-kırmızıların yıldızlarına gelen teklifler sadece Davinson ile sınırlı değil. Gabriel Sara ve Roland Sallai de transfer piyasasının gözdesi konumunda yer alıyor.
TOPLAM BEKLENTİ 60 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda takımın omurgasını bozmak istemeyen yönetim, Sara'ya 40, Sallai'ye ise 20 milyon Euro fiyat biçti.
Bu seviyelere çıkılmazsa Okan Buruk'un vazgeçilmezleri yeni sezonda yola devam edecek.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
Roland Sallai ise forma bulduğu 47 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.