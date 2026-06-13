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Gabriel Sara ve Sallai'ye 60 milyon euro

Galatasaray, Avrupa'dan talipleri olan Gabriel Sara'nın bonservisini 40 milyon euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, bir başka talipleri olan isim Roland Sallai'den ise 20 milyon euro bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 10:32
Haber: Sözcü
Gabriel Sara ve Sallai'ye 60 milyon euro
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İtalya Serie A ekiplerinden Como, Galatasaray'dan Davinson Sanchez ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızıların yıldızlarına gelen teklifler sadece Davinson ile sınırlı değil. Gabriel Sara ve Roland Sallai de transfer piyasasının gözdesi konumunda yer alıyor.

TOPLAM BEKLENTİ 60 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda takımın omurgasını bozmak istemeyen yönetim, Sara'ya 40, Sallai'ye ise 20 milyon Euro fiyat biçti.

Bu seviyelere çıkılmazsa Okan Buruk'un vazgeçilmezleri yeni sezonda yola devam edecek.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

Roland Sallai ise forma bulduğu 47 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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