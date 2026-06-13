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Sağ kanada Sambacı geliyor: Fenerbahçe'den Luiz Henrique atağı

Başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, Zenit forması giyen Brezilyalı sağ kanat Luiz Henrique'yi gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 11:13 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 11:44
Fotoğraf: Instagram
Sağ kanada Sambacı geliyor: Fenerbahçe'den Luiz Henrique atağı
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Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit'te forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Luiz Henrique'yi takibe aldı. Başkanlık seçiminden galip ayrılan Aziz Yıldırım yönetiminin, şartların oluşması halinde yıldız oyuncu için resmi temaslara başlaması bekleniyor.



Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekibin, sağ kanat pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapan Luiz Henrique'yi transfer gündemine aldığı belirtildi.



HEDEFTEKİ İSİM ZENIT'TEN

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Rusya temsilcisi Zenit'in kadrosunda yer alan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Hızı, bire bir pozisyonlardaki etkinliği ve skor üretkenliğiyle Avrupa kulüplerinin de radarında bulunan oyuncu için, transfer şartlarının oluşması durumunda resmi girişimlerin yapılabileceği ifade ediliyor.



DÜNYA KUPASI KADROSUNDA VE SKORER

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer bulan başarılı hücum oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda takımıyla 34 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Luiz Henrique, söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 6 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi.

SÖZLEŞMESİ VE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Zenit kulübü ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan oyuncu için Rus ekibinin, cazip bir bonservis teklifi gelmesi halinde transfere onay verebileceği konuşuluyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 24 milyon avro olan Brezilyalı futbolcu, Ocak 2025'te Botafogo'dan Zenit'e 33 milyon avro bedel karşılığında transfer olmuştu.

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