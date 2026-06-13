Fenerbahçe'den PSG çıkarması! Hedef Lucas Beraldo

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Beraldo'ya çevirdi.
Sarı-Lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek adına daha önce Malang Sarr ve Nathan Ake gibi isimleri gündemine alırken, Brezilyalı genç savunmacıyı da listeye ekledi.
FENERBAHÇE TEMASLARA BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ve kulübü PSG ile temaslara başladı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Başarılı sol stoperin PSG ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Lucas Beraldo, Süper Lig'in bir diğer büyük kulübü Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyor.
Sarı- Kırmızılı ekibin yaz transfer dönemi için takip ettiği isimlerden biri olan genç stoperin, teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği oyuncular arasında yer aldığı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre sol ayaklı olması, savunmadan oyun kurma becerisi ve genç yaşına rağmen üst düzey seviyede forma giymesi Beraldo'yu Avrupa kulüplerinin radarına sokarken, Brezilyalı oyuncu için önümüzdeki dönemde önemli bir transfer rekabetinin yaşanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Lucas Beraldo, sona eren 2025/26 sezonunda PSG formasını 25 maçta giyerken takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Sarı-Lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek adına daha önce Malang Sarr ve Nathan Ake gibi isimleri gündemine alırken, Brezilyalı genç savunmacıyı da listeye ekledi.
FENERBAHÇE TEMASLARA BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ve kulübü PSG ile temaslara başladı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Başarılı sol stoperin PSG ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Lucas Beraldo, Süper Lig'in bir diğer büyük kulübü Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyor.
Sarı- Kırmızılı ekibin yaz transfer dönemi için takip ettiği isimlerden biri olan genç stoperin, teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği oyuncular arasında yer aldığı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre sol ayaklı olması, savunmadan oyun kurma becerisi ve genç yaşına rağmen üst düzey seviyede forma giymesi Beraldo'yu Avrupa kulüplerinin radarına sokarken, Brezilyalı oyuncu için önümüzdeki dönemde önemli bir transfer rekabetinin yaşanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Lucas Beraldo, sona eren 2025/26 sezonunda PSG formasını 25 maçta giyerken takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.