TRT 1 Frekans Bilgileri: Dünya Kupası Maçları

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, milyonlarca futbolsever TRT frekans bilgilerini araştırmaya başladı. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup maçlarını ve turnuvadaki diğer karşılaşmaları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz takip etmek isteyen izleyiciler, uydu alıcılarının güncel ayarlarını kontrol ediyor. TRT tarafından yapılan son açıklamayla birlikte Dünya Kupası yayınları için kullanılacak güncel Türksat 4A frekans bilgileri duyuruldu. Peki, TRT frekans ayarları nasıl yapılır? TRT 1 ve TRT Spor hangi frekansta yayın yapıyor? İşte 2026 Dünya Kupası öncesi TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri ve A Milli Takım'ın maç programı...

TRT DÜNYA KUPASI YAYINLARI İÇİN FREKANS BİLGİLERİNİ AÇIKLADI

TRT, 9 Haziran 2026 tarihinde yaptığı resmi paylaşımda Dünya Kupası maç yayınlarına ilişkin güncel frekans bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT ekranlarından şifresiz ve kesintisiz olarak yayınlanacak.

Özellikle A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında oynayacağı kritik karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverlerin uydu alıcılarını güncel frekans değerlerine göre ayarlamaları öneriliyor.

TRT tarafından paylaşılan güncel Türksat 4A frekans bilgileri şu şekilde:

Ayar Bilgi

Uydu Türksat 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

Dünya Kupası maçlarını kesintisiz izlemek isteyen vatandaşlar, uydu alıcılarının kurulum menüsünden frekans güncelleme işlemi yapabilir.

Yukarıdaki frekans bilgileri manuel olarak girildikten sonra kanal taraması yapılarak TRT 1 ve TRT Spor yayınlarına erişim sağlanabilir.

TRT tarafından yapılan açıklamada, daha önce uluslararası spor organizasyonları için kullanılan güncel TRT frekans ayarlarını yapan kullanıcıların yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı belirtildi.

TRT, 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarının Türkiye'de şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Böylece futbolseverler turnuvanın heyecanını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz şekilde takip edebilecek.

A Milli Futbol Takımı'nın grup maçları başta olmak üzere Dünya Kupası'nın önemli mücadeleleri TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİNDE FREKANS GÜNCELLEMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslararası spor organizasyonlarında yayın kalitesinin kesintisiz devam etmesi için uydu frekanslarının güncel olması büyük önem taşıyor. Dünya Kupası gibi milyonlarca kişinin takip ettiği organizasyonlarda yayın sorunları yaşamamak adına frekans bilgilerinin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

TRT'nin paylaştığı güncel Türksat 4A ayarları sayesinde izleyiciler turnuva boyunca maçları yüksek görüntü kalitesiyle takip edebilecek.

Futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımı da grup aşamasında önemli rakiplerle karşı karşıya gelecek. TRT ekranlarından yayınlanacak mücadeleler, milyonlarca futbolsever tarafından yakından takip edilecek.

Bu nedenle Dünya Kupası başlamadan önce TRT frekans bilgilerinin kontrol edilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması öneriliyor.

Evet. TRT tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Uydu: Türksat 4A, Frekans: 11794, Polarizasyon: V (Dikey), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4 olarak açıklandı.

TRT'nin duyurduğu güncel Türksat 4A frekans ayarları Dünya Kupası yayınları için kullanılacak bilgiler arasında yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı ilk maçını 14 Haziran 2026 tarihinde Avustralya karşısında oynayacak.

Türkiye ile Paraguay arasındaki grup karşılaşması 20 Haziran 2026 tarihinde oynanacak.

A Milli Takım grup aşamasındaki son maçında 26 Haziran 2026 tarihinde ABD ile karşılaşacak.

Daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı güncel frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı belirtildi.