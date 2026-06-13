Fas, yeni hikayeler yazmak için Dünya Kupası'na çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak bu aşamaya ulaşan ilk Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçen Fas, yeni başarılar hedeflediği 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonundaki ilk sınavına çıkıyor.



C GRUBU'NDA HEYECAN BAŞLIYOR



C Grubu'nda Brezilya, İskoçya ve Haiti ile mücadele edecek olan Fas, gruptaki açılış karşılaşmasında turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya ile kozlarını paylaşacak. New York New Jersey Stadyumu ev sahipliğinde oynanacak olan bu önemli mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek. Müsabaka, 14 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de başlayacak.



OUAHBI ÜÇ AY ÖNCE GÖREVİ DEVRALDI



Katar'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası'nda takımı yarı finale taşıyan Walid Regragui'nin ardından, Fas Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna mart ayında Muhammed Ouahbi getirildi. Şili'de gerçekleştirilen 2025 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Fas'ı şampiyonluğa ulaştırarak tarihi bir başarıya imza atan Ouahbi, bu kez A milli takımın başında benzer bir başarıyı tekrarlamak için stratejilerini sahaya yansıtacak. Kariyerinde 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Fas, FIFA dünya sıralamasında 7'nci basamakta yer alıyor.



AVRUPA'NIN DEVLERİNDE OYNAYAN YILDIZLAR KADRODA



Turnuvada üst turları hedefleyen Fas Milli Takımı, kadrosundaki küresel yıldızlarına güveniyor. Takımın öne çıkan isimleri arasında Fransa ekibi PSG'de forma giyen Achraf Hakimi, Al-Hilal'in tecrübeli kalecisi Yassine Bounou, Olympiakos'un golcü oyuncusu Ayoub El Kaabi, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ve Manchester United'da oynayan Noussair Mazraoui yer alıyor.



DÜNYA KUPASI TARİHİNDE İKİNCİ RANDEVU



Fas ile Brezilya, Dünya Kupası organizasyonları tarihinde daha önce sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1998 yılında Fransa'da düzenlenen turnuvanın A Grubu müsabakasında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Brezilya, Fas'ı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. O tarihi karşılaşmada Brezilya'nın gollerini Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti. Yarın oynanacak grup maçında Fas, bu mağlubiyetin rövanşını almaya çalışacak. C Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Haiti ile İskoçya karşı karşıya gelecek.



