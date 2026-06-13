Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İngiltere kampında kriz: Dünya Kupası ekipmanları çalındı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İngiltere Milli Takımı'nın kamp ekipmanları çalındı. Kansas'taki tesise ulaşan malzemeler arasından geriye yalnızca bir adet futbol topu kalırken, teknik direktör Thomas Tuchel'in taktik panolarının da çalınan eşyalar arasında olduğu bildirildi.

calendar 13 Haziran 2026 13:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
İngiltere kampında kriz: Dünya Kupası ekipmanları çalındı
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2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu kapsamında kamp çalışmalarına başlayan İngiltere Milli Takımı, lojistik bir krizle karşı karşıya kaldı. İngiliz basınından Daily Mail'in yayımladığı habere göre, İngiltere kafilesinin hazırlık sürecinde kullanacağı çok sayıda hayati ekipman hırsızlık vakasına konu oldu.



ANTRENMAN MALZEMELERİ VE KRAMPONLAR KAYIP

İddialara göre, İngiltere Milli Takımı'nın Kansas'taki kamp tesisine ulaştırılan malzemeler açıldığında büyük bir eksiklik fark edildi. Çalınan malzemeler arasında futbolculara ait kişisel kramponlar, resmi antrenman topları, kondisyon ekipmanları ve hazırlık sürecinde kullanılacak çeşitli materyaller yer alıyor. Yaşanan olay sonrasında kafileye ait malzemeler arasından sadece tek bir futbol topunun kaldığı belirtildi. Bu eksiklik nedeniyle teknik heyetin idman programını uygulamakta zorlandığı ve malzemelerin hızla yeniden temin edilmesi için harekete geçildiği aktarıldı.



THOMAS TUCHEL'İN TAKTİK PANOLARI DA ÇALINDI

Hırsızlık vakasında yalnızca futbolcuların saha içi ekipmanlarının değil, teknik heyete ait özel materyallerin de kaybolduğu öğrenildi. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in taktiksel çalışmalar için kullandığı panolar ile bazı teknik cihazların da çalınan eşyalar arasında olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELER ŞOFÖRLERİN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Olayın ardından yürütülen ilk incelemelerde, malzemelerin transferini gerçekleştiren taşıma araçlarının şoförlerinden şüphelenildiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yerel emniyet güçleri ile İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) kaybolan ekipmanların bulunması ve olayın aydınlatılması için koordineli bir çalışma yürüttüğü kaydedildi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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