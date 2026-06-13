İngiltere kampında kriz: Dünya Kupası ekipmanları çalındı

ANTRENMAN MALZEMELERİ VE KRAMPONLAR KAYIP

THOMAS TUCHEL'İN TAKTİK PANOLARI DA ÇALINDI

ŞÜPHELER ŞOFÖRLERİN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu kapsamında kamp çalışmalarına başlayan İngiltere Milli Takımı, lojistik bir krizle karşı karşıya kaldı. İngiliz basınından Daily Mail'in yayımladığı habere göre, İngiltere kafilesinin hazırlık sürecinde kullanacağı çok sayıda hayati ekipman hırsızlık vakasına konu oldu.İddialara göre, İngiltere Milli Takımı'nın Kansas'taki kamp tesisine ulaştırılan malzemeler açıldığında büyük bir eksiklik fark edildi. Çalınan malzemeler arasında futbolculara ait kişisel kramponlar, resmi antrenman topları, kondisyon ekipmanları ve hazırlık sürecinde kullanılacak çeşitli materyaller yer alıyor. Yaşanan olay sonrasında kafileye ait malzemeler arasından sadece tek bir futbol topunun kaldığı belirtildi. Bu eksiklik nedeniyle teknik heyetin idman programını uygulamakta zorlandığı ve malzemelerin hızla yeniden temin edilmesi için harekete geçildiği aktarıldı.Hırsızlık vakasında yalnızca futbolcuların saha içi ekipmanlarının değil, teknik heyete ait özel materyallerin de kaybolduğu öğrenildi. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in taktiksel çalışmalar için kullandığı panolar ile bazı teknik cihazların da çalınan eşyalar arasında olduğu ifade edildi.Olayın ardından yürütülen ilk incelemelerde, malzemelerin transferini gerçekleştiren taşıma araçlarının şoförlerinden şüphelenildiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yerel emniyet güçleri ile İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) kaybolan ekipmanların bulunması ve olayın aydınlatılması için koordineli bir çalışma yürüttüğü kaydedildi.