Haber Tarihi: 11 Haziran 2026 15:46 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 15:46

Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi? Yeni sezon beklentisi gündeme geldi!

Kanal D ekranlarında iki sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya için merak edilen sorular cevap buldu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizi için ''Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi?'' gibi konular araştırılmaya başlandı.

Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi? Yeni sezon beklentisi gündeme geldi!
Abone Ol
Bir süre önce üçüncü sezon hazırlıklarının başladığı konuşulurken Eşref Rüya'nın yayın geleceğiyle ilgili alınan sürpriz karar hem sektörde hem de izleyiciler için sürpriz oldu. Son bölümü dün akşam yayınlanan dizi için yeni sezon beklentileri araştırılmaya başladın. Peki, Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi?
EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPTI, SEZON FİNALİ Mİ?
Eşref Rüya için alınan kararın sezon finali değil, final olduğu netleşti. Dün akşam yayınlanan final bölümüyle birlikte hikaye tamamlanırken, yapımın yeni sezonda devam etmeyeceği öğrenildi.

İlk olarak yeni sezon hazırlıkları yapılan ve üçüncü sezon için planlamaların sürdüğü konuşulan dizi için son haftalarda sürpriz bir karar alındı. Daha önce gündemde olan yeni sezon ihtimali iptal olurken yapım final yaparak ekranlara veda etti.

EŞREF RÜYA BİTTİ Mİ?
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eşref Rüya dün yayınlanan son bölümüyle tamamen sona erdi. Yapımdan gelen bilgiler doğrultusunda dizinin devamı için herhangi bir onay verilmediği belirtiliyor.

EŞREF RÜYA NEDEN FİNAL YAPTI?
Sektör kulislerinde konuşulan iddialara göre senaryonun ilerleyen bölümlerde beklenen dinamizmi koruyamaması ve senaryonun yeni sezon için istenilen noktaya taşınamaması etkili oldu.

Ek olarak son dönemde izlenme oranlarında yaşanan gerilemenin de karar sürecinde önemli rol oynadığı ifade edildi. İlk sezonunda ve ikinci sezonun başlangıcında güçlü reytingler elde eden yapımın, ilerleyen haftalarda aynı başarıyı sürdüremediği konuşuldu.

Diğer Haberler

Juventus'ta Damien Comolli için ayrılık ihtimali! Juventus Juventus'ta Damien Comolli için ayrılık ihtimali!
Golbol millileri fırtına gibi: 2'de 2! Futbol Golbol millileri fırtına gibi: 2'de 2!
Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi? Yeni sezon beklentisi gündeme geldi! Gündem Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi? Yeni sezon beklentisi gündeme geldi!
Toronto stadı dev turnuvaya hazır! Dünya Kupası 2026 Toronto stadı dev turnuvaya hazır!
Avrupa'nın bedava kralı: Real Madrid! Real Madrid Avrupa'nın bedava kralı: Real Madrid!
Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi bırakmayacak! Fenerbahçe Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi bırakmayacak!
Bayern Münih'te Harry Kane ile anlaşmazlık! Bayern Münih Bayern Münih'te Harry Kane ile anlaşmazlık!
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber: Zeki Çelik Roma Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber: Zeki Çelik
LGS öncesi milli takıma destek yürüyüşü Dünya Kupası 2026 LGS öncesi milli takıma destek yürüyüşü
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'ta Pavlidis operasyonu! Orkun Kökçü transferi bitiriyor
2
Aziz Yıldırım, 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı: Brahim Diaz!
3
Galatasaray'dan fırsat hamlesi: Joao Gomes
4
Mustafa Muhammed, Süper Lig'e dönüyor
5
Bayern Münih'te 65 milyon euro'ya transfer hazırlığı
6
Paris Saint-Germain, Michael Olise için devrede!
7
Fenerbahçe için İstanbul'a geldi: Amara Diouf

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.