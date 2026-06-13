İlker Yağcıoğlu'ndan A Milli Takım ve Montella yorumu

Takvim spor yazarı İlker Yağcıoğlu, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın şansını ve teknik direktör Vincenzo Montella hakkında değerlendirmelerde bulundu.



A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendiren Yağcıoğlu, gruptaki sıralamanın büyük önem taşıdığını belirtti.



"ÇEYREK FİNALE KADAR YOLUMUZ AÇIK"



"Lider çıkarsak çeyrek finale kadar yolumuz açık" diyen Yağcıoğlu, "Her şey gruptaki sıralamaya göre belli olacak. Eğer gruptan lider olarak çıkarsak çeyrek finale kadar yolumuz açık. Diğer durumlarda eleme turlarında daha sert takımlarla karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.



AVUSTRALYA MAÇI İÇİN YORUM



Avustralya karşılaşmasına da değinen deneyimli yorumcu, milli takımın topa sahip olması gerektiğini vurguladı.



Yağcıoğlu, "Kaybetmememiz gereken bir maç. Avustralya sert bir takım, en önemli özelliği de bu. Fizik gücü yüksek bir takım. Bu nedenle topun kontrolünü elimizde tutmamız gerekiyor. Ben yetenekli ayaklarımızla maçı çözüp Dünya Kupası'na galibiyetle başlayacağımızı düşünüyorum... Galibiyetle başlağıdımız taktirde diğer maçların da kolay olacağını tahmin ediyorum." dedi.



"MONTELLA BANA GÖRE BAŞARILI"



Montella'nın performansına yönelik eleştirileri de değerlendiren Yağcıoğlu, İtalyan çalıştırıcının göreve geldiği günden bu yana başarılı işler yaptığını söyledi.



Yağcıoğlu, "Montella geldiğinden beri iyi işler yaptı. Uluslar Ligi'nde A grubuna çıktık. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Montella'yı eleştirmek bana çok mantıklı gelmiyor. Futbolcularla arasında kuvvetli bir bağ kurdu. Oyuncular hocaya inanıyor. Bir yabancı hocanın bunu başarması kolay bir şey değil. Montella bana göre başarılı." şeklinde konuştu.



"FAVORİLERİM FRANSA VE İSPANYA"



Dünya Kupası'ndaki favorilerini de açıklayan Yağcıoğlu, kupanın en güçlü adayları olarak Fransa ve İspanya'yı gösterdi.



Yağcıoğlu, "Dünya Kupası'ndaki favorilerim Fransa ve İspanya. İngiltere'den de sürpriz bekliyorum. Her turnuvada herkesi şaşırtan bir takım çıkar. Bu turnuvada bir tahminim yok ve kimin mutlu sona ulaşacağını merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.



