Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İlker Yağcıoğlu'ndan A Milli Takım ve Montella yorumu

İlker Yağcıoğlu, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın şansını ve teknik direktör Vincenzo Montella hakkında değerlendirmelerde bulundu.

calendar 13 Haziran 2026 13:42
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
İlker Yağcıoğlu'ndan A Milli Takım ve Montella yorumu
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Takvim spor yazarı İlker Yağcıoğlu, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın şansını ve teknik direktör Vincenzo Montella hakkında değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendiren Yağcıoğlu, gruptaki sıralamanın büyük önem taşıdığını belirtti.

"ÇEYREK FİNALE KADAR YOLUMUZ AÇIK"

"Lider çıkarsak çeyrek finale kadar yolumuz açık" diyen Yağcıoğlu, "Her şey gruptaki sıralamaya göre belli olacak. Eğer gruptan lider olarak çıkarsak çeyrek finale kadar yolumuz açık. Diğer durumlarda eleme turlarında daha sert takımlarla karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı. 

AVUSTRALYA MAÇI İÇİN YORUM

Avustralya karşılaşmasına da değinen deneyimli yorumcu, milli takımın topa sahip olması gerektiğini vurguladı.

Yağcıoğlu, "Kaybetmememiz gereken bir maç. Avustralya sert bir takım, en önemli özelliği de bu. Fizik gücü yüksek bir takım. Bu nedenle topun kontrolünü elimizde tutmamız gerekiyor. Ben yetenekli ayaklarımızla maçı çözüp Dünya Kupası'na galibiyetle başlayacağımızı düşünüyorum... Galibiyetle başlağıdımız taktirde diğer maçların da kolay olacağını tahmin ediyorum." dedi.

"MONTELLA BANA GÖRE BAŞARILI"

Montella'nın performansına yönelik eleştirileri de değerlendiren Yağcıoğlu, İtalyan çalıştırıcının göreve geldiği günden bu yana başarılı işler yaptığını söyledi.

Yağcıoğlu, "Montella geldiğinden beri iyi işler yaptı. Uluslar Ligi'nde A grubuna çıktık. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Montella'yı eleştirmek bana çok mantıklı gelmiyor. Futbolcularla arasında kuvvetli bir bağ kurdu. Oyuncular hocaya inanıyor. Bir yabancı hocanın bunu başarması kolay bir şey değil. Montella bana göre başarılı." şeklinde konuştu.

"FAVORİLERİM FRANSA VE İSPANYA"

Dünya Kupası'ndaki favorilerini de açıklayan Yağcıoğlu, kupanın en güçlü adayları olarak Fransa ve İspanya'yı gösterdi.

Yağcıoğlu, "Dünya Kupası'ndaki favorilerim Fransa ve İspanya. İngiltere'den de sürpriz bekliyorum. Her turnuvada herkesi şaşırtan bir takım çıkar. Bu turnuvada bir tahminim yok ve kimin mutlu sona ulaşacağını merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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İlker Yağcıoğlu
İlker Yağcıoğlu'ndan A Milli Takım ve Montella yorumu
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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