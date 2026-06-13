Fenerbahçe'de 45 milyon avroluk ayrılık planı

Başkanlık seçiminin ardından yeni sezon kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe'de, takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılacak isimler de yönetimin gündemini meşgul ediyor. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, takımdan ayrılma talebinde bulunan üç önemli oyuncunun geleceğini değerlendirirken, bu süreçten elde edilecek finansal beklentileri de belirledi. Sarı-lacivertli yönetimin; Jayden Oosterwolde, Fred Rodrigues ve Archie Brown'un transferlerinden toplamda 45 milyon avroluk bir gelir beklediği öğrenildi.
OOSTERWOLDE İÇİN BEKLENTİ 25 MİLYON AVRO
Kariyerine Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde için İtalya'dan Roma, İspanya'dan ise Villarreal ve Celta Vigo'nun devrede olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı savunma oyuncusu için 25 milyon avronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Oosterwolde, çıktığı 109 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
BREZİLYA YOLCUSU FRED
Takımdan ayrılmak isteyen bir diğer isim olan Fred Rodrigues'e ise ülkesi Brezilya'dan birden fazla kulübün talip olduğu kaydedildi. 2023 yazında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan 9,7 milyon avro karşılığında transfer edilen deneyimli orta sahanın ayrılığından, kulübün yaklaşık 5 milyon avro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Mevcut sözleşmesi 1 yıl daha devam eden tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda forma giydiği 45 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.
İNGİLTERE'DEN BROWN'A YAKIN TAKİP
Geçtiğimiz sezon başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon avro bedelle kadroya katılan Archie Brown da ayrılık listesinde yer alıyor. 24 yaşındaki İngiliz sol beke Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın ciddi ilgi gösterdiği, Fenerbahçe'nin ise bu transfer görüşmelerinde 15 milyon avro talep edeceği belirtildi. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 38 maça çıkan ve 5 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 1,90 boyundaki savunmacının sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.
OOSTERWOLDE İÇİN BEKLENTİ 25 MİLYON AVRO
Kariyerine Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde için İtalya'dan Roma, İspanya'dan ise Villarreal ve Celta Vigo'nun devrede olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı savunma oyuncusu için 25 milyon avronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Oosterwolde, çıktığı 109 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
BREZİLYA YOLCUSU FRED
Takımdan ayrılmak isteyen bir diğer isim olan Fred Rodrigues'e ise ülkesi Brezilya'dan birden fazla kulübün talip olduğu kaydedildi. 2023 yazında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan 9,7 milyon avro karşılığında transfer edilen deneyimli orta sahanın ayrılığından, kulübün yaklaşık 5 milyon avro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Mevcut sözleşmesi 1 yıl daha devam eden tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda forma giydiği 45 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.
İNGİLTERE'DEN BROWN'A YAKIN TAKİP
Geçtiğimiz sezon başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon avro bedelle kadroya katılan Archie Brown da ayrılık listesinde yer alıyor. 24 yaşındaki İngiliz sol beke Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın ciddi ilgi gösterdiği, Fenerbahçe'nin ise bu transfer görüşmelerinde 15 milyon avro talep edeceği belirtildi. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 38 maça çıkan ve 5 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 1,90 boyundaki savunmacının sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.