Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

"Sambacılar" Dünya Kupası'nda Fas maçıyla sahne alacak

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Fas ile karşı karşıya gelecek.

calendar 13 Haziran 2026 14:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
'Sambacılar' Dünya Kupası'nda Fas maçıyla sahne alacak
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Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Fas ile karşılaşacak.

ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 01.00'de başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke konumunda bulunan ve Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar" 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Takımın yıldız futbolcusu Neymar, baldırındaki sakatlık nedeniyle Fas karşısında forma giyemeyecek.

Brezilya ve Fas, Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşmalarını 1998'de oynadı.

Söz konusu maçta Brezilya, Fas'ı 3-0 yenmiş ve golleri Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti.

Brezilya'nın rakibi Fas, Katar 2022'de yarı finale çıkarak bu başarıyı elde eden ilk Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Boston Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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