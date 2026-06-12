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Barcelona'dan Ferran Torres'e yeni sözleşme

Barcelona, 2027'ye kadar kontratı bulunan Ferran Torres'i yeni sözleşmeyle takımda tutmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 15:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Barcelona'dan Ferran Torres'e yeni sözleşme
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Barcelona, Ferran Torres'i takımda tutmak istiyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Katalan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için yeni sözleşme sürecini başlattı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun, Barcelona ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.

Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.

 

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