Haber Tarihi: 10 Haziran 2026 11:36 -
Güncelleme Tarihi:
10 Haziran 2026 11:36
Bugün maç var mı? Dünya Kupası maçları ne zaman?
Dünya futbolunun zirvesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na yalnızca 24 saat kala, spor dünyasında nefesler tutuldu! Açılış heyecanının yarın başlayacağı futbol şöleni öncesinde, bugün hem voleybol sahalarında hem de uluslararası hazırlık arenasında izleyenleri ekran başına kilitleyecek devasa mücadeleler var. Özellikle milli voleybolcularımızın sahne alacağı kritik maç, günün en çok aranan başlığı oldu. İşte 10 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak maçların detaylı programı ve yayın bilgileri!
Bugün maç programı, 10 Haziran Çarşamba günü spor gündemini takip edenler tarafından yakından araştırılıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmalar, takımların sahaya çıkacağı saatler ve yayınlanacağı kanallar futbolseverlerin en çok merak ettiği detaylar arasında bulunurken, "bugün hangi maçlar var?" sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Futbolseverler, günün maç takvimine ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
A SPOR08:00 Sabah Sporu (Futbol)11:00 Spor Ajansı (Futbol)14:00 Gün Ortası (Futbol)15:00 Spor Gündemi (Futbol)18:00 Ana Haber (Futbol)20:00 Arjantin - İzlanda (Bant) (Futbol)22:00 Transfer Raporu (Futbol)HT SPOR08:00 Başlama Vuruşu (Futbol)09:00 Başlama Vuruşu (Futbol)12:30 Kürsü (Futbol)13:30 Bakış Açısı (Futbol)15:00 Satır Arası (Futbol)18:00 Ana Haber Bülteni (Futbol)22:00 Gece Yarısı (Futbol)TRT SPOR08:00 İlk Baskı (Futbol)10:25 Spor Bülteni (Futbol)11:00 Spor Manşet (Futbol)12:30 Gün Ortası (Futbol)14:00 Spor Stüdyosu (Futbol)16:00 Digital Gündem (Futbol)17:30 Set Sayısı (Futbol)20:00 Spor Akşamı (Futbol)23:00 Aktüel Futbol (Futbol)01:00 Spor Artı (Futbol)BEIN HABER10:00 Haber (Futbol)13:00 Gün Ortası (Futbol)18:00 Ana Haber (Futbol)21:00 Spor Turu (Futbol)HT SPOR / HTSPOR11:00 Spor Ajansı (Futbol)15:00 Satır Arası (Futbol)23:00 Gece Yarısı (Futbol)00:00 Haber Bülteni (Futbol)
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