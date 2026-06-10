Bugün maç var mı? Dünya Kupası maçları ne zaman?

Bugün maç programı, 10 Haziran Çarşamba günü spor gündemini takip edenler tarafından yakından araştırılıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmalar, takımların sahaya çıkacağı saatler ve yayınlanacağı kanallar futbolseverlerin en çok merak ettiği detaylar arasında bulunurken, "bugün hangi maçlar var?" sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Futbolseverler, günün maç takvimine ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

08:00 Sabah Sporu (Futbol)

11:00 Spor Ajansı (Futbol)

14:00 Gün Ortası (Futbol)

15:00 Spor Gündemi (Futbol)

18:00 Ana Haber (Futbol)

20:00 Arjantin - İzlanda (Bant) (Futbol)

22:00 Transfer Raporu (Futbol)

08:00 Başlama Vuruşu (Futbol)

09:00 Başlama Vuruşu (Futbol)

12:30 Kürsü (Futbol)

13:30 Bakış Açısı (Futbol)

15:00 Satır Arası (Futbol)

18:00 Ana Haber Bülteni (Futbol)

22:00 Gece Yarısı (Futbol)

TRT SPOR

08:00 İlk Baskı (Futbol)

10:25 Spor Bülteni (Futbol)

11:00 Spor Manşet (Futbol)

12:30 Gün Ortası (Futbol)

14:00 Spor Stüdyosu (Futbol)

16:00 Digital Gündem (Futbol)

17:30 Set Sayısı (Futbol)

20:00 Spor Akşamı (Futbol)

23:00 Aktüel Futbol (Futbol)

01:00 Spor Artı (Futbol)

10:00 Haber (Futbol)

13:00 Gün Ortası (Futbol)

18:00 Ana Haber (Futbol)

21:00 Spor Turu (Futbol)

11:00 Spor Ajansı (Futbol)

15:00 Satır Arası (Futbol)

23:00 Gece Yarısı (Futbol)

00:00 Haber Bülteni (Futbol)