G.Saray'da Icardi'nin karar haftası!

Galatasaray'da iç transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerin sürdüğü Mauro İcardi'nin durumu netlik kazanmaya başlıyor. Sevgilisi China Suarez ile birlikte tatiline devam eden 33 yaşındaki Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı yönetimin kendisine ilettiği son teklifi değerlendirmeye aldı.
TEKLİFİN DETAYLARI VE SÜRE TALEBİ
Galatasaray yönetiminin tecrübeli oyuncuya sunduğu son teklifin finansal detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, İcardi'ye 4+1 milyon avro değerinde bir sözleşme önerdiği belirtildi. Bu teklifin ardından durumu değerlendirmek için yönetimden süre talebinde bulunan başarılı golcü, karar aşamasına geçti. İcardi'nin, değerlendirmelerinin ardından gelecek hafta Galatasaray yönetimine kesin kararını ileteceği öğrenildi.
KABUL EDERSE 1+1 YILLIK İMZA ATILACAK
Arjantinli futbolcunun Galatasaray cephesinden gelen bu teklife olumlu yanıt vermesi durumunda imzalanacak olan mukavelenin süresi de netleşmiş durumda. İcardi'nin teklifi kabul etmesi halinde, kulüp ile oyuncu arasında 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak.
TEKLİFİN DETAYLARI VE SÜRE TALEBİ
Galatasaray yönetiminin tecrübeli oyuncuya sunduğu son teklifin finansal detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, İcardi'ye 4+1 milyon avro değerinde bir sözleşme önerdiği belirtildi. Bu teklifin ardından durumu değerlendirmek için yönetimden süre talebinde bulunan başarılı golcü, karar aşamasına geçti. İcardi'nin, değerlendirmelerinin ardından gelecek hafta Galatasaray yönetimine kesin kararını ileteceği öğrenildi.
KABUL EDERSE 1+1 YILLIK İMZA ATILACAK
Arjantinli futbolcunun Galatasaray cephesinden gelen bu teklife olumlu yanıt vermesi durumunda imzalanacak olan mukavelenin süresi de netleşmiş durumda. İcardi'nin teklifi kabul etmesi halinde, kulüp ile oyuncu arasında 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak.