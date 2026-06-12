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G.Saray'da Icardi'nin karar haftası!

Tatilini sevgilisi China Suarez ile sürdüren 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro İcardi, Galatasaray'ın sunduğu son sözleşme teklifini değerlendiriyor. Teklif üzerinde düşünmek için kulüpten süre isteyen tecrübeli oyuncunun, gelecek hafta sarı-kırmızılı yönetime kesin yanıtını bildirmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 11:20 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 11:38
G.Saray'da Icardi'nin karar haftası!
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Galatasaray'da iç transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerin sürdüğü Mauro İcardi'nin durumu netlik kazanmaya başlıyor. Sevgilisi China Suarez ile birlikte tatiline devam eden 33 yaşındaki Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı yönetimin kendisine ilettiği son teklifi değerlendirmeye aldı.



TEKLİFİN DETAYLARI VE SÜRE TALEBİ

Galatasaray yönetiminin tecrübeli oyuncuya sunduğu son teklifin finansal detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, İcardi'ye 4+1 milyon avro değerinde bir sözleşme önerdiği belirtildi. Bu teklifin ardından durumu değerlendirmek için yönetimden süre talebinde bulunan başarılı golcü, karar aşamasına geçti. İcardi'nin, değerlendirmelerinin ardından gelecek hafta Galatasaray yönetimine kesin kararını ileteceği öğrenildi.



KABUL EDERSE 1+1 YILLIK İMZA ATILACAK

Arjantinli futbolcunun Galatasaray cephesinden gelen bu teklife olumlu yanıt vermesi durumunda imzalanacak olan mukavelenin süresi de netleşmiş durumda. İcardi'nin teklifi kabul etmesi halinde, kulüp ile oyuncu arasında 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak.

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